La primera noche de Gran Hermano tuvo un imprevisto: lluvia, goteras y risas dentro de la casa

Lejos de empañar el entusiasmo del debut, el incidente aportó una cuota de espontaneidad y confirmó que en el reality cualquier imprevisto puede transformarse en contenido viral. La escena, cargada de humor involuntario, dejó en claro que ni siquiera en un formato tan aceitado todo puede salir perfecto.

No es la primera vez que ocurre algo fuera de libreto en el programa. En la temporada 2022/2023, durante una jornada de calor extremo en Buenos Aires, un apagón que afectó a más de diez provincias también impactó dentro de la casa. En ese momento, los participantes quedaron completamente a oscuras por algunos segundos, generando desconcierto.

El episodio comenzó cuando los jugadores, que aguardaban en una habitación mientras la producción preparaba una actividad, salieron al living y notaron que la puerta principal estaba abierta. “Esto nunca había pasado”, aseguró Juli Poggio, visiblemente sorprendida. “Está abierta, por eso me parecía que no dejen salir”, lanzó Marcos Ginocchio. “Es el tren fantasma”, bromeó Romina Uhrig. “Se habrá abierto por el corte de luz”, especuló Rodolfo, papá de Nacho. Poco después, la transmisión fue interrumpida y los participantes regresaron a la habitación.

El servicio se normalizó rápidamente y el episodio quedó como una anécdota breve, aunque desde la producción advirtieron a los jugadores que la situación podría repetirse en cualquier momento, reforzando la idea de que en Gran Hermano siempre puede pasar algo inesperado.