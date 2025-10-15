De qué murió D'Angelo, el reconocido cantante y compositor estadounidense

Tenía tres hijos, uno de ellos fruto de su relación con la cantante Angie Stone, quien también falleció este año en un accidente automovilístico. Su entorno más cercano lo despidió como un “alma generosa, comprometida con su música y su gente”.

La carrera musical de D'Angelo

Nacido en Richmond, Virginia, en 1974, D’Angelo irrumpió en la escena en 1995 con su álbum debut “Brown Sugar”, un disco que revolucionó el R&B por su mezcla de groove, sensualidad y raíces del soul clásico. Canciones como “Lady” y “Cruisin’” lo convirtieron en una figura central del movimiento neo soul, junto a nombres como Erykah Badu, Maxwell y Lauryn Hill.

Su segundo trabajo, “Voodoo” (2000), fue el que lo consagró definitivamente. Allí brillaron temas como “Untitled (How Does It Feel)”, cuyo video —donde aparecía en un plano cerrado y aparentemente desnudo— se transformó en un fenómeno cultural. La canción, además, le dio su primer Grammy como Mejor Interpretación Vocal de R&B Masculino.

Tras una pausa prolongada, marcada por problemas personales y el peso de la fama, D’Angelo regresó en 2014 con “Black Messiah”, un álbum cargado de crítica social y espiritualidad que reafirmó su lugar como una de las voces más auténticas y comprometidas del soul contemporáneo.

A lo largo de su trayectoria, D’Angelo obtuvo cuatro premios Grammy, todos dentro de categorías vinculadas al R&B. Ganó Mejor Álbum de R&B dos veces: primero por “Voodoo” (2001) y luego por “Black Messiah” (2016). También se llevó el galardón a Mejor Canción de R&B por “Really Love” y Mejor Interpretación Vocal Masculina de R&B por “Untitled (How Does It Feel)”.