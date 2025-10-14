Limp Bizkit anunció su regreso a la Argentina: dónde se presenta y cómo comprar las entradas
La gira llamada "LOSERVILLE TOUR" contará con invitados especiales como YUNGBLUD, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff y promete ser un espectáculo único.
Limp Bizkit finalmente confirmó fecha en Argentina. El próximo 16 de diciembre, el Parque Sarmiento de Buenos Aires será el escenario de un show único.
El evento es producido por 30e, la empresa de entretenimiento en vivo más grande de Brasil, junto a Fénix Entertainment. Las entradas están a la venta únicamente en entradauno.com
Allá por los 2000, con gorras rojas, riffs pesados y estribillos que combinaban furia y sarcasmo, la banda saltó a la fama y lograron consolidarse como uno de los nombres mas icónicos del ñu metal, fusionando rap, rock y una actitud burlona que marco a toda una generación.
La banda liderada por Fred Durst ha vendido mas de 40 millones de discos y mantiene su energia intacta en el LOSERVILLE TOUR, que comenzó en julio de 2024 y rápidamente se convirtió en un fenomeno: agotó entradas en estadios y revivió grandes éxitos como "Break Stuff" (2000) y "Nookie" (1999), además de sorprender con covers de Nirvana y Rage Against the Machine.
La clave del éxito de esta espectacular gira es un movimiento que críticos y fans ya tienen más que identificados: el resurgimiento del nu metal. La banda se presentó en marzo de este año en el AO Arena de Manchester, Inglaterra, y recibió elogios de la prensa, que destacó la renovación de su audiencia. “La banda está viviendo un nuevo pico 30 años después. Cerca del 70% del público levanta la mano cuando Fred pregunta si es su primer show de Bizkit”, señaló la revista Kerrang!.
El tour también reúne a grandes nombres y nuevas voces del rock alternativo. Entre los invitados figura YUNGBLUD, el británico de 27 años que acumula más de 3.400 millones de streams en Spotify y que actualmente promociona Idols (2025), su cuarto disco de estudio.
También se suma 311, referente del rock alternativo estadounidense con más de tres décadas de trayectoria y un sonido que fusiona reggae, rap rock y funk. La banda presenta su más reciente álbum, Full Bloom (2024).
La potencia femenina llega de la mano de Ecca Vandal, artista australiana que irrumpió en la escena con un estilo audaz y un debut homónimo grabado en su propio living. Desde entonces, su energía la llevó a compartir escenario con grupos como Incubus.
Completan el lineup los californianos Slay Squad, que fusionan metal y ritmos urbanos en su propuesta de ghetto metal, y el rapero texano Riff Raff, quien combina hip-hop, trap y pop en su último trabajo, Welcome To Shaolin (2025).
