Limp Bizkit anunció su regreso a la Argentina: dónde se presenta y cómo comprar las entradas

La clave del éxito de esta espectacular gira es un movimiento que críticos y fans ya tienen más que identificados: el resurgimiento del nu metal. La banda se presentó en marzo de este año en el AO Arena de Manchester, Inglaterra, y recibió elogios de la prensa, que destacó la renovación de su audiencia. “La banda está viviendo un nuevo pico 30 años después. Cerca del 70% del público levanta la mano cuando Fred pregunta si es su primer show de Bizkit”, señaló la revista Kerrang!.

El tour también reúne a grandes nombres y nuevas voces del rock alternativo. Entre los invitados figura YUNGBLUD, el británico de 27 años que acumula más de 3.400 millones de streams en Spotify y que actualmente promociona Idols (2025), su cuarto disco de estudio.

También se suma 311, referente del rock alternativo estadounidense con más de tres décadas de trayectoria y un sonido que fusiona reggae, rap rock y funk. La banda presenta su más reciente álbum, Full Bloom (2024).

La potencia femenina llega de la mano de Ecca Vandal, artista australiana que irrumpió en la escena con un estilo audaz y un debut homónimo grabado en su propio living. Desde entonces, su energía la llevó a compartir escenario con grupos como Incubus.

Completan el lineup los californianos Slay Squad, que fusionan metal y ritmos urbanos en su propuesta de ghetto metal, y el rapero texano Riff Raff, quien combina hip-hop, trap y pop en su último trabajo, Welcome To Shaolin (2025).