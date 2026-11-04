Amaia Montero rompió el silencio sobre La oreja de Van Gogh: qué dijo

Esta dolorosa confesión contrasta con la postura que Montero había mostrado en la primavera, al término de su primer recital en Bilbao, cuando un allegado le consultó sobre los rumores de una posible renuncia: “Un íntimo amigo mío me preguntó muy preocupado a ver si iba a dejar la gira. Le respondí muy sorprendida: “¿Cómo?” Él volvió a hacer la pregunta y entonces salió de mí una carcajada de esas que te dejan sin respiración, de esas que quieres contestar pero no puedes porque sigues riéndote.

Y cuando ya puede retomar la conversación le respondí con un rotundo NO y le dije por qué me lo preguntaba. Al contármelo, caí en que vivir salvaguardando tu propio bienestar, lejos de ser ingenuo,es lo más sano e inteligente que uno puede hacer, pero el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace sigue estando, pero sigue siendo sólo ruido. Lamentablemente no me sorprende”.

Pese al malestar de la cantante, los compromisos profesionales del conjunto vasco continúan a paso firme. La agrupación confirmó su desembarco en suelo mexicano al anunciar que “los conciertos en España están yendo espectacularmente bien. Pero una gira de La Oreja de Van Gogh no es una gira si no pasa por nuestra segunda casa. ¡México, nos vemos el próximo verano!”. Además, confirmaron su salto a la pantalla grande con el largometraje musical "Puedes contar conmigo", proyecto dirigido por Fernando González Molina y producido por Beltrán Gortázar, Domingo Corral y Gonzalo.