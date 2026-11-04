Amaia Montero rompió el silencio sobre La oreja de Van Gogh: qué dijo
Un año después de su regreso al grupo, la cantante respondió a las críticas y aseguró que está sufriendo mucho. Los detalles.
Transcurrido un año desde que se oficializó el esperado regreso de Amaia Montero a "La Oreja de Van Gogh", la vuelta a los escenarios de la mítica agrupación española sumó un capítulo de profunda angustia personal para la artista. Luego de meses rodeados de especulaciones, en octubre de 2025 la banda anunció el retorno de su voz original, tras tres décadas del nacimiento del grupo, mediante un emotivo comunicado: “Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?”.
Semejante noticia, que incluyó la aclaración de que el guitarrista Pablo Benegas no participaría de esta etapa, se convirtió en uno de los grandes acontecimientos de la música en 2026, aunque no estuvo exento de controversias.
El inicio del "Tantas Cosas Que Contar Tour 2026 - 2027", recorrido que atraviesa España y que próximamente desembarcará en Latinoamérica, desató una catarata de análisis despiadados en redes sociales respecto de la voz, el desempeño escénico y los videos de las presentaciones en vivo. Si bien la cantante intentó enfocarse en el disfrute del reencuentro con su público, las constantes agresiones terminaron por golpear duramente su estado anímico, llevándola a romper el silencio de manera inesperada a través de un comentario en Instagram.
La polémica tomó un nuevo rumbo cuando un usuario de las redes publicó un video defendiendo a la cantante de 50 años, manifestando que “hoy me apetecía hacer esta reflexión porque, a veces, tengo la sensación de que muchas de las críticas hacia Amaia Montero vienen también motivadas por el simple hecho de que todo el mundo está hablando de ella y parece que todo el mundo siente la necesidad de dar su opinión”. El mensaje cuestionaba a quienes juzgaban su labor sin haber seguido su carrera, señalando que “hay gente que la critica sin haber seguido nunca su música”.
Sensibilizada por las palabras de su seguidor, la vocalista no solo reaccionó con un gesto de aprobación al video, sino que dejó una tajante respuesta que encendió la alarma entre sus admiradores: “Muchas gracias, estoy sufriendo mucho”. La sincera declaración de la artista visibilizó el complejo presente que atraviesa a causa del acoso digital, desencadenando una inmediata ola de solidaridad y mensajes de apoyo por parte de su club de fans para instarla a continuar con los shows programados.
Esta dolorosa confesión contrasta con la postura que Montero había mostrado en la primavera, al término de su primer recital en Bilbao, cuando un allegado le consultó sobre los rumores de una posible renuncia: “Un íntimo amigo mío me preguntó muy preocupado a ver si iba a dejar la gira. Le respondí muy sorprendida: “¿Cómo?” Él volvió a hacer la pregunta y entonces salió de mí una carcajada de esas que te dejan sin respiración, de esas que quieres contestar pero no puedes porque sigues riéndote.
Y cuando ya puede retomar la conversación le respondí con un rotundo NO y le dije por qué me lo preguntaba. Al contármelo, caí en que vivir salvaguardando tu propio bienestar, lejos de ser ingenuo,es lo más sano e inteligente que uno puede hacer, pero el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace sigue estando, pero sigue siendo sólo ruido. Lamentablemente no me sorprende”.
Pese al malestar de la cantante, los compromisos profesionales del conjunto vasco continúan a paso firme. La agrupación confirmó su desembarco en suelo mexicano al anunciar que “los conciertos en España están yendo espectacularmente bien. Pero una gira de La Oreja de Van Gogh no es una gira si no pasa por nuestra segunda casa. ¡México, nos vemos el próximo verano!”. Además, confirmaron su salto a la pantalla grande con el largometraje musical "Puedes contar conmigo", proyecto dirigido por Fernando González Molina y producido por Beltrán Gortázar, Domingo Corral y Gonzalo.
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