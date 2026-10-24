Bukele despliega militares en Haití para rescatar a soldados salvadoreños secuestrados por pandillas

Pou chèf gang yo ak manm gang yo k ap kenbe kat konpatriyòt nou yo an otaj ann Ayiti:



Mesye nou kidnape yo pa konbatan. Yo se teknisyen nan domèn avyasyon ki fè pati misyon nou ann Ayiti, nan kad yon misyon entènasyonal. Misyon nou an gen sèlman pilòt ak pèsonèl teknik, ki gen… pic.twitter.com/BNKbWTAQQp — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2026

El anuncio del envío de tropas llegó después de que el miércoles Bukele exhortara a las organizaciones criminales a liberar a los rehenes. En un comunicado difundido en la red social X, el presidente aclaró que los secuestrados no son combatientes, sino técnicos de aviación que cumplen tareas de evacuación médica y salvamento de vidas dentro de la misión internacional, y no de guerra. Denunció que los capturaron de forma cobarde cuando regresaban de comprar alimentos en un mercado de la zona. Por esa razón, el gobierno lanzó una operación militar de rescate con un único objetivo: traer de vuelta a los cuatro compatriotas con vida y sin daño alguno. Bukele cerró su mensaje con una advertencia que remite a la política de seguridad con la que desarticuló las pandillas en su país, estrategia que le valió una popularidad sin precedentes para un jefe de gobierno, además de críticas por violaciones de derechos humanos.