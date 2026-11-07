De qué murió Gabriel González Abat, el actor que interpretó a Canuto en "Señorita maestra"

Fue a partir de esa producción que incorporó el apellido materno a su nombre artístico y comenzó a presentarse como Gabriel González Abat.

A lo largo de los años, participó en numerosas ficciones y ciclos de la televisión argentina. Entre sus trabajos se encuentran Los especiales de ATC, Pestalozzi, Ella contra mí, Chance, Chispiluz, María, María y María, Marie Galante, El club de los baby sitters, Compromiso, El árbol azul, Socorro, quinto año, Sin condena, Quinto año B, turno tarde y Libertad condicionada.

También integró los elencos de Pelear por la vida, Corazón de tiza, Las 24 horas, Pelito, Sin querer queriendo, Soy Gina, La estación de Landriscina, Mesa de noticias, De fulanas y menganas, Sex a pilas y el unitario de ATC Jettatore.

Su paso por el cine y el teatro

La carrera de González Abat no se limitó a la televisión. En la pantalla grande participó de importantes producciones del cine nacional, entre ellas Los chicos de la guerra, dirigida por Bebe Kamín; Mingo y Aníbal contra los fantasmas, de Enrique Carreras; y La historia oficial, la reconocida película de Luis Puenzo.

Su filmografía también incluyó Tacos altos, de Sergio Renán; Los insomnes, de Carlos Orgambide; y Sin reserva, de Eduardo Spagnuolo.

En teatro, formó parte de Flores blancas para Telma, una obra escrita y dirigida por Leonardo Abremón que se presentó en el Teatro El Vitral. La propuesta rendía homenaje a la actriz Thelma Stefani y recorría diferentes momentos de su vida.

En esa puesta, el actor interpretó a Osvaldo y compartió escenario con un elenco integrado por María Fernanda Callejón, María Marta Guitart, Ezequiel Tronconi, Gonzalo Heredia y Willy Ruano, entre otros artistas.

Con una carrera iniciada desde muy pequeño y una extensa lista de trabajos en distintos formatos, Gabriel González Abat dejó su marca en la escena artística argentina. Su interpretación de Canuto en Señorita maestra permanece como uno de los recuerdos más presentes de su paso por la televisión.