De qué murió la actriz Michelle Trachtenberg

Fuentes cercanas informaron al medio que la actriz había recibido recientemente un trasplante de hígado y que podrían haber surgido complicaciones. Se sospecha que Trachtenberg falleció por causas naturales y no se considera que su muerte sea criminal.

No obstante, la oficina del forense llevará a cabo una autopsia para confirmar la causa y la manera en que ocurrió su deceso.

En sus últimas publicaciones en redes sociales, Michelle generó preocupación entre sus seguidores debido a su apariencia más delgada y frágil. Ante los comentarios y la alarma de sus fanáticos, la actriz respondió en ese momento aclarando que se encontraba "feliz y saludable", desmintiendo rumores sobre una posible cirugía estética y asegurando que su salud estaba en buen estado.

Michelle Trachtenber.jpg

Quién era Michelle Trachtenberg

Nacida en Nueva York el 11 de octubre de 1985, Michelle Trachtenberg inició su carrera actoral a los nueve años en la serie de Nickelodeon “The Adventures of Pete and Pete”, donde interpretó a Nona F. Mecklenberg. Su salto a la fama llegó en 1996 con su protagónico en la película infantil “Harriet the Spy”. Con el tiempo, se orientó hacia papeles más adultos, como el de Dawn Summers en “Buffy, la cazavampiros”, y el de la calculadora Georgina Sparks en “Gossip Girl”.

Michelle Trachtenberg Buffy the Vampire Slayer

En 2021, la actriz hizo públicas graves denuncias contra Joss Whedon, creador de “Buffy” y director de “Los Vengadores”, acusándolo de abuso físico durante las grabaciones. Según sus declaraciones en Instagram, existía una regla en el set que prohibía a Whedon estar a solas con ella. El director negó estas acusaciones en una entrevista con New York Magazine.

El 11 de octubre pasado, en su última publicación por su cumpleaños, Trachtenberg compartió una imagen glamorosa en Instagram con la frase “39 y me siento fiiiina”, una publicación que recibió más de 32.000 ‘me gusta’.