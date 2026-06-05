Cuándo es el velatorio público de Indio Solari
En la mañana de este viernes, el país se frenó al enterarse que Indio Solari había fallecido. Te contamos los detalles del último adiós al ídolo del rock.
Desde el círculo íntimo de Indio Solari ratificaron este viernes que el último adiós público al legendario artista se llevará a cabo este sábado 6 de junio. El anuncio se dio a conocer mediante las plataformas oficiales del cantante, espacio en el cual expresaron su gratitud hacia los seguidores por las muestras de afecto recibidas.
“La despedida de Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber”, señala el comunicado.
Con esta precisión, se desestimó que la ceremonia de homenaje tenga lugar en la residencia del emblemático exvocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. De acuerdo con información trascendida, la logística definitiva del velatorio y el tributo comunitario se difundirá en el transcurso de las próximas horas.
Martín Menem confirmó que no habilitaron el Congreso para el velorio de Indio Solari: los motivos
La posibilidad de que el Palacio Legislativo fuera el escenario de una despedida de Estado para Indio Solari quedó oficialmente descartada. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que ratifica la negativa de abrir las puertas del Congreso.
En medio de una fuerte polémica, el titular de la Cámara argumentó que el edificio no cuenta con la estructura necesaria para contener la masiva movilización que generaría el adiós al ídolo ricotero.
A pesar de la tajante decisión técnica, el funcionario libertario comenzó su mensaje con un tono protocolar de respeto hacia la figura del músico y el dolor de sus seguidores.
"Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida", expresó Menem.
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