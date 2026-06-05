De qué murió Indio Solari: se conocieron los detalles de la autopsia
Se conoció este viernes el informe emitido por la Fiscalía General de Morón, con los resultados preliminares de la autopsia al Indio Solari.
En las últimas horas, la Justicia dio a conocer los detalles oficiales sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Indio Solari. A través de un informe emitido por la Fiscalía General de Morón, se confirmaron los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo del mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Los primeros informos revelaron que el fallecimiento del cantante se debió a un cuadro clínico agudo y descascarando cualquier tipo de especulación.
La investigación se encuentra bajo la órbita del Dr. Lucio Rivero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nro. 2 de Ituzaingó, quien coordinó las pericias en el lugar del hecho y la recolección de los primeros testimonios en la vivienda del artista.
Los detalles de la autopsia a Indio Solari
De acuerdo con lo establecido por los peritos y las declaraciones recopiladas en la propiedad de Parque Leloir, el trágico desenlace ocurrió durante las primeras horas de la madrugada:
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El hallazgo: El Indio se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio. Al comenzar la jornada, su cuidadora llegó a la vivienda y, al notar su ausencia en los ambientes principales, se dirigió hacia el sector del natatorio.
El rescate: Allí constató que el cuerpo del músico se encontraba en el agua. De inmediato, junto a la esposa de Solari, procedieron a retirarlo de la piscina y dieron aviso urgente a los servicios de emergencias médicas.
Maniobras de reanimación: El personal de salud que arribó al lugar le practicó intensas maniobras de RCP, aunque lamentablemente con resultados negativos.
Muerte inmediata y sin ahogamiento
El dato central de la autopsia arrojó luz sobre la causa exacta del deceso, descartando una asfixia por sumersión: "Se estableció que (...) a raíz de haber sufrido mientras allí se encontraba un ACV hemorrágico, falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento".
Los médicos forenses precisaron que la causa eficiente de la muerte es de origen no traumático, provocada por el mencionado accidente cerebrovascular. Si bien las conclusiones iniciales son concluyentes para la fiscalía, el causal quedará ratificado de manera definitiva con las pericias complementarias e histopatológicas que se realizarán en los próximos días sobre las muestras extraídas durante el procedimiento.
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