De qué murió Indio Solari: se conocieron los detalles de la autopsia

En las últimas horas, la Justicia dio a conocer los detalles oficiales sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Indio Solari. A través de un informe emitido por la Fiscalía General de Morón, se confirmaron los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo del mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.