Oficial: quiénes visitaron a Mirtha Legrand el fin de semana
El último parte médico del Sanatorio Mater Dei confirmó quiénes acompañaron a la histórica conductora Mirtha Legrand durante su reciente internación.
Tras su sorpresivo reingreso al centro de salud, el estado clínico de Mirtha Legrand despertó una enorme preocupación en el mundo del espectáculo. Sin embargo, el reciente informe oficial trajo mucha tranquilidad al confirmar que la diva de la televisión se encuentra evolucionando de manera favorable y muy bien acompañada.
Qué familiares visitaron a Mirtha Legrand en la clínica
De acuerdo con el documento emitido por el director médico del Sanatorio Mater Dei, el doctor Enrique Echagüe, la emblemática presentadora de 99 años no estuvo sola durante el fin de semana. El escrito oficial detalló expresamente que la conductora "ha recibido la visita de sus familiares más cercanos", quienes se encargaron de brindarle contención constante en este delicado momento de salud.
IMPORTANTE: Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo está su salud
Aunque el parte médico no especificó los nombres propios, es de público conocimiento que su estricto círculo íntimo familiar se mantiene incondicionalmente a su lado ante cada desafío. Además, el comunicado institucional aprovechó para transmitir un mensaje de profunda gratitud por parte de su entorno, asegurando que sus seres queridos "agradecen el respeto y cariño transmitidos" por el público y los medios de comunicación en las últimas horas.
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