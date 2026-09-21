Oficial: quiénes visitaron a Mirtha Legrand el fin de semana

Qué familiares visitaron a Mirtha Legrand en la clínica

De acuerdo con el documento emitido por el director médico del Sanatorio Mater Dei, el doctor Enrique Echagüe, la emblemática presentadora de 99 años no estuvo sola durante el fin de semana. El escrito oficial detalló expresamente que la conductora "ha recibido la visita de sus familiares más cercanos", quienes se encargaron de brindarle contención constante en este delicado momento de salud.