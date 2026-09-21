Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo está su salud
El Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo informe oficial sobre la salud de Mirtha Legrand. La histórica conductora de 99 años continúa hospitalizada.
Tras su reciente reingreso al Sanatorio Mater Dei, la salud de Mirtha Legrand mantiene en alerta al país. A sus 99 años, la histórica diva se encuentra en observación clínica por un cuadro de neumopatía. Afortunadamente, pasó una buena noche y los médicos confirmaron una leve y muy esperanzadora mejoría.
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Qué detalla el último parte médico de Mirtha Legrand
Luego de que la gran diva da de la televisión argentina ingresara nuevamente el viernes al centro de salud, apenas cinco días después de recibir el alta de su anterior hospitalización, las autoridades de la clínica difundieron este lunes 21 de septiembre el texto completo del comunicado oficial firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico del establecimiento.
A continuación, el texto íntegro del informe:
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2026
PARTE MÉDICO
La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado.
Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios.
Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos.
De no mediar cambios, el miércoles próximo emitiremos un nuevo parte médico.
Dr. Enrique Echagüe
Director Médico
Sanatorio Mater Dei
A pesar de la evidente señal alentadora respecto a su capacidad para descansar sin mayores sobresaltos durante las últimas horas, el equipo de especialistas que la atiende consideró prudente no apresurar los tiempos. Por este motivo, la legendaria figura del espectáculo argentino permanecerá internada en su habitación, enfocada exclusivamente en completar todos los estudios médicos pertinentes y finalizar la terapia indicada para superar definitivamente esta afección pulmonar.
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