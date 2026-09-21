Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo está su salud

PARTE MÉDICO

La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado.

Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios.

Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos.

De no mediar cambios, el miércoles próximo emitiremos un nuevo parte médico.

Dr. Enrique Echagüe

Director Médico

Sanatorio Mater Dei

A pesar de la evidente señal alentadora respecto a su capacidad para descansar sin mayores sobresaltos durante las últimas horas, el equipo de especialistas que la atiende consideró prudente no apresurar los tiempos. Por este motivo, la legendaria figura del espectáculo argentino permanecerá internada en su habitación, enfocada exclusivamente en completar todos los estudios médicos pertinentes y finalizar la terapia indicada para superar definitivamente esta afección pulmonar.