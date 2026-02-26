Los Jonas Brothers vuelven a Argentina: cómo y cuándo comprar las entradas
Mediante su perfil oficial de Instagram, los hermanos confirmaron que regresan a Buenos Aires. Conocé todos los detalles de su vuelta.
La incertidumbre ha llegado a su fin para los seguidores locales del trío de Nueva Jersey. Kevin, Joe y Nick Jonas han oficializado su retorno a Buenos Aires, marcando un hito en su agenda latinoamericana. El grupo, que ha sabido reinventarse desde sus inicios en la factoría Disney hasta consolidarse como referentes del pop global, volverá a encontrarse con una de las audiencias más fervientes de su recorrido internacional.
Este reencuentro se producirá el próximo 6 de mayo en el Movistar Arena, el mismo escenario que los albergó en abril de 2024. En aquella oportunidad, la banda logró agotar tres funciones consecutivas, dejando en claro que el vínculo con el público argentino se mantiene inalterable a pesar del paso del tiempo.
La gira actual no solo conmemora los 20 años de carrera de los hermanos, sino que también sirve como plataforma de presentación para su séptima producción discográfica titulada Greetings From Your Hometown. Este álbum ha sido descrito como un homenaje a sus orígenes en Nueva Jersey, con una propuesta sonora orgánica que rescata influencias de figuras como Bruce Springsteen y matices de la década del setenta.
El espectáculo promete ser una experiencia integral para los fans de todas las generaciones. El repertorio incluirá:
-
Hits históricos como "Year 3000".
Éxitos de su etapa de reunificación como "Sucker" y "Only Human".
Colaboraciones recientes como "Leave Before You Love Me".
Espacios dedicados a sus proyectos individuales y paralelos, tales como DNCE.
Debido al éxito de sus visitas previas, se anticipa una demanda masiva de tickets. La comercialización se realizará de forma digital a través de la plataforma oficial del Movistar Arena, bajo el siguiente cronograma:
-
Preventa exclusiva: Iniciará el 3 de marzo a las 10:00 horas, destinada a clientes Macro Visa, quienes contarán con el beneficio de hasta seis cuotas sin interés.
Venta general: Se habilitará el 5 de marzo, también a partir de las 10:00 horas, aceptando todos los medios de pago vigentes.
La vigencia de los Jonas Brothers en la escena actual radica en su capacidad para equilibrar la nostalgia de sus comienzos con un sonido más maduro y sofisticado. Con la confirmación de esta nueva fecha, la cuenta regresiva para una de las citas pop más importantes del año ha comenzado oficialmente en Buenos Aires.
