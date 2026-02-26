Los Jonas Brothers vuelven a Argentina: cómo y cuándo comprar las entradas

Hits históricos como "Year 3000" .

Éxitos de su etapa de reunificación como "Sucker" y "Only Human" .

Colaboraciones recientes como "Leave Before You Love Me" .

Espacios dedicados a sus proyectos individuales y paralelos, tales como DNCE.

Debido al éxito de sus visitas previas, se anticipa una demanda masiva de tickets. La comercialización se realizará de forma digital a través de la plataforma oficial del Movistar Arena, bajo el siguiente cronograma:

Preventa exclusiva: Iniciará el 3 de marzo a las 10:00 horas , destinada a clientes Macro Visa, quienes contarán con el beneficio de hasta seis cuotas sin interés.

Venta general: Se habilitará el 5 de marzo, también a partir de las 10:00 horas, aceptando todos los medios de pago vigentes.

La vigencia de los Jonas Brothers en la escena actual radica en su capacidad para equilibrar la nostalgia de sus comienzos con un sonido más maduro y sofisticado. Con la confirmación de esta nueva fecha, la cuenta regresiva para una de las citas pop más importantes del año ha comenzado oficialmente en Buenos Aires.