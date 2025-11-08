Dease presentó "Oda a la inmortalidad", su nuevo single

Su trayectoria es testigo de ello. ANFIS | BENA, su primer álbum de estudio, consiste de una obra conceptual de trece canciones que transitan los márgenes del electro pop y el pop alternativo, que, en sus palabras, simbolizan el resultado de "hacer el amor con un disco que le asignó un lugar en el mundo".

En vivo lo acompaña un séquito de coristas y músicos en baterías, teclados, guitarras y bajos que contribuyen a generar un ritual performativo capaz de trascenderlo todo. Se ha presentado en venues de alto prestigio como Niceto Humboldt, Café Berlín, Artlab, El Emergente y Strummer, entre muchos otros; y trazado colaboraciones con artistas como Benito Cerati (Días de caza - 2024) y Cementerio rosa (Sin disfraz - 2025).