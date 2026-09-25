Declararon inimputable al acosador de Sofía Gonet que amenazó a Homero Pettinato: fue internado
Hernán Claudio Di Carlos, conocido como “Hernán Bloquero”, fue llevado a la Fiscalía N° 6 y la Justicia dispuso su internación en Junín.
La causa iniciada por las amenazas contra Homero Pettinato y Sofía Gonet tuvo una importante novedad judicial este viernes. Hernán Claudio Di Carlos, conocido en las redes sociales como Hernán Bloquero, fue declarado inimputable y la Justicia dispuso que permanezca internado en un neuropsiquiátrico.
El hombre había sido localizado en Junín, provincia de Buenos Aires, y posteriormente trasladado hasta la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División de Investigación Comunal 14 de la Policía de la Ciudad.
De acuerdo con fuentes de la investigación, la fiscalía se encuentra a cargo de Federico Taramelli. Sin embargo, Di Carlos no llegó a prestar declaración indagatoria.
El fiscal determinó que el acusado “no comprende la criminalidad de sus actos” y ordenó su internación en un neuropsiquiátrico a instancias del Juzgado en lo Civil y Comercial N°4 de ese departamento judicial.
Cómo comenzaron las amenazas contra Homero Pettinato
Días atrás, Homero Pettinato había revelado públicamente la situación que atravesaba. Según relató, un hombre le enviaba amenazas mediante diferentes perfiles en redes sociales y estaría obsesionado con su expareja, Sofía Gonet.
Lo que hasta entonces ocurría de manera virtual tomó otra dimensión cuando la persona apareció en la puerta del canal de streaming donde trabaja el conductor. El propio Pettinato relató al aire que llegó a verlo mientras realizaba una transmisión: el hombre lo observó, hizo un gesto y posteriormente se retiró.
La aparición en su ámbito laboral encendió las alarmas, ya que hasta ese momento el conductor había percibido las amenazas como algo distante. Ante el nuevo escenario, decidió recurrir a la Policía y realizar una denuncia.
Además, solicitó las grabaciones de las cámaras del programa con el objetivo de incorporarlas a la presentación realizada ante la Justicia.
Qué dice la denuncia contra Hernán Bloquero
La presentación realizada por Pettinato se encuentra relacionada con una presunta infracción al artículo 149 bis del Código Penal, correspondiente al delito de amenazas. Será la Justicia la encargada de establecer la calificación definitiva de los hechos y las responsabilidades que pudieran corresponder.
Dentro del informe policial también aparece un antecedente judicial vinculado con Di Carlos. Se trata del expediente identificado con el número 5027-2007, caratulado “Di Carlo Hernán Claudio s/ Determinación de la capacidad jurídica”, que figura entre las actuaciones relacionadas con su traslado.
Por su parte, Sofía Gonet aseguró que, a raíz de la situación, cuenta actualmente con custodia policial en su domicilio y dispone de un botón antipánico.
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