El contundente descargo de Hernán Bloquero luego de las acusaciones de Sofía Gonet
La respuesta de Hernán Bloquero ante las acusaciones de Sofía Gonet: qué dijo
Tras quedar señalado por Sofía Gonet, Hernán Bloquero dio su versión sobre las acusaciones de acoso que hizo la influencer y también se refirió al conflicto que mantiene con Homero Pettinato, quien lo denunció por amenazas luego de que se presentara en las inmediaciones del canal de streaming y realizara un gesto intimidatorio hacia el conductor.
En medio de las repercusiones del caso, Pablo Layús volvió a conversar con Bloquero. Durante el intercambio, el hombre rechazó lo expuesto por Gonet, quien aseguró que sufre su acoso desde hace una década, y manifestó el impacto que le generaron sus declaraciones.
"¿Tenés algo que decirle algo en particular a La Reini que va a estar mirando?", le preguntó el periodista. Ante la consulta, Bloquero respondió: "No, no le quiero decir nada, no quiero saber más nada tampoco. Esto que me hizo, esto que hizo diciéndome que yo la acosaba y que esto y que lo otro, no quiero saber absolutamente más nada. Y ya veré el tema de Homero, ya lo veré. Pero no, no quiero saber más nada. ¿Cómo no me voy a poner mal por la mujer que llevo siete veces en piel? Yo le voy a pedir disculpas solamente a La Reini".
Las palabras de Bloquero se conocieron después de que Gonet relatara que recibe contactos insistentes de su parte desde hace años. Además, la influencer afirmó que el hombre habría creado diferentes cuentas para intentar comunicarse con ella luego de ser bloqueado, que se tatuó imágenes vinculadas a ella y que habría realizado rituales con su nombre.
Hernán Bloquero habló del conflicto con Homero Pettinato
Durante la conversación, Bloquero también se refirió a la situación que protagonizó con Homero Pettinato. En este caso, reconoció que parte de su accionar fue inapropiado y contó que le recomendaron pedirle disculpas al conductor.
"Lo que me aconsejaron es que le pida disculpas, que le pida disculpas a Homero y porque me lo aconsejaron directamente. Hacerlo tengo que hacer porque me lo aconsejaron", sostuvo.
Sin embargo, marcó una diferencia entre ese episodio y las acusaciones realizadas por Sofía Gonet, que volvió a rechazar. "Yo sé que con lo de Homero se me fue la mano, entiendo. Pero esto no, no es delito esto, Pablo. Realmente no lo puedo creer, yo no me voy a poder quedar de brazos cruzados. Realmente es indignante que haya dicho eso, Pablo, es indignante", agregó.
En otro tramo de la charla, Layús quiso saber qué tipo de sentimientos tenía por la influencer. "¿Estabas enamorado de ella?", le preguntó.
"Y creo que hasta hace poco sí. Pero no, no, yo ahora que ya con esto, que me haya tratado de acosador virtual, esto no esto no tiene perdón. Es más, te digo que empecé a borrar las historias destacadas donde yo me hice los tatuajes de ella. Yo no tengo ningún problema mental", expresó Bloquero.
Además, negó haber recurrido a perfiles falsos para intentar establecer contacto con Gonet. "Que yo no la acoso de hace más de diez años, eso es mentira. Que que yo nunca le mandé mensajes de cuentas truchas. O sea, yo siempre que la etiqueto en mis historias, siempre lo hice desde mi cuenta, de la que tengo hace más de 5 o 6 años más o menos", afirmó.
Por último, Bloquero respondió a otra de las situaciones relatadas por Gonet, vinculada con supuestos rituales realizados con su nombre.
"Ella contó que que una vez le hiciste como una especie de magia negra", planteó Layús. Ante esto, Bloquero lo negó: "Mentira, todo mentira, Pablo, es todo mentira. Lo que yo hago es pedirle a Dios y al universo que ella esté protegida", concluyó.
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