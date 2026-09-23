El contundente descargo de Hernán Bloquero luego de las acusaciones de Sofía Gonet

"Lo que me aconsejaron es que le pida disculpas, que le pida disculpas a Homero y porque me lo aconsejaron directamente. Hacerlo tengo que hacer porque me lo aconsejaron", sostuvo.

Sin embargo, marcó una diferencia entre ese episodio y las acusaciones realizadas por Sofía Gonet, que volvió a rechazar. "Yo sé que con lo de Homero se me fue la mano, entiendo. Pero esto no, no es delito esto, Pablo. Realmente no lo puedo creer, yo no me voy a poder quedar de brazos cruzados. Realmente es indignante que haya dicho eso, Pablo, es indignante", agregó.

En otro tramo de la charla, Layús quiso saber qué tipo de sentimientos tenía por la influencer. "¿Estabas enamorado de ella?", le preguntó.

"Y creo que hasta hace poco sí. Pero no, no, yo ahora que ya con esto, que me haya tratado de acosador virtual, esto no esto no tiene perdón. Es más, te digo que empecé a borrar las historias destacadas donde yo me hice los tatuajes de ella. Yo no tengo ningún problema mental", expresó Bloquero.

Además, negó haber recurrido a perfiles falsos para intentar establecer contacto con Gonet. "Que yo no la acoso de hace más de diez años, eso es mentira. Que que yo nunca le mandé mensajes de cuentas truchas. O sea, yo siempre que la etiqueto en mis historias, siempre lo hice desde mi cuenta, de la que tengo hace más de 5 o 6 años más o menos", afirmó.

Por último, Bloquero respondió a otra de las situaciones relatadas por Gonet, vinculada con supuestos rituales realizados con su nombre.

"Ella contó que que una vez le hiciste como una especie de magia negra", planteó Layús. Ante esto, Bloquero lo negó: "Mentira, todo mentira, Pablo, es todo mentira. Lo que yo hago es pedirle a Dios y al universo que ella esté protegida", concluyó.