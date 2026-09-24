Sofía Gonet se inyectó retatrutida, el fármaco para adelgazar que ANMAT prohibió

Qué le pasó a Sofía Gonet

“La Reini” contó en redes sociales que había utilizado retatrutida para intentar bajar de peso. Según su relato, después de aplicarse la primera dosis comenzó a sentirse mal y presentó mareos, náuseas, temblores, fiebre y confusión. La situación derivó en su traslado a un centro médico.

La influencer también relató posteriormente que tuvo náuseas durante varios días y rechazo a la comida durante varias semanas. Su experiencia contribuyó a poner el foco en la circulación de productos que se promocionan como retatrutida pese a que la sustancia continúa en investigación.

La advertencia de ANMAT

La autoridad sanitaria señaló que los productos que declaran contener retatrutida carecen de registros que permitan acreditar su legítima elaboración y fiscalización. Además, al tratarse de productos destinados a la administración mediante inyección, existen riesgos adicionales vinculados con su elaboración y esterilidad.

ANMAT había advertido que una eventual contaminación podría provocar infecciones graves y que tampoco existe certeza de que los productos comercializados contengan realmente la sustancia declarada o la concentración indicada.

Con la nueva disposición, ANMAT pasó de alertar sobre la comercialización de estos productos a prohibir expresamente su uso, venta, publicación y distribución en Argentina, hasta tanto sean autorizados por el organismo.