Vero Lozano explotó contra el acosador de Evangelina Anderson: "Voy a mostrar tu foto"
Luego de que trascendiera el caso del acosador de Sofía Gonet que amenazó a Homero Pettinato, la conductora le dedicó unas palabras a "Fernando".
A partir de la exposición pública del acosador de Sofía Gonet, quien lleva más de una década hostigándola en redes sociales, diversas personalidades decidieron hacer públicas sus propias experiencias con fanáticos obsesionados y perseguidores, poniendo de relieve la desprotección y la frecuencia con la que conviven con estas situaciones.
Una de las revelaciones más fuertes ocurrió al aire de Cortá por Lozano (Telefe), cuando Evangelina Anderson confesó estar atravesando un calvario similar.
Movilizada por la angustia al tratar el tema, la modelo y panelista admitió que padece el hostigamiento sistemático de un hombre que comenzó a perseguirla en redes y luego en eventos presenciales. "Entiendo lo que le pasa a Sofía, a mí me asusta. Ya me dijeron que hay que denunciar y el hombre está identificado", expresó Anderson.
Tras la confirmación de la modelo sobre que avanzará por vías legales, el momento derivó en un tenso y determinante descargo de la conductora Verónica Lozano, quien mirando a cámara advirtió directamente al acosador para que detenga el hostigamiento o publicarán su rostro en pantalla.
"Con respecto a la denuncia de Eva, esto lo voy a decir yo... Ya sabemos quién sos. No te acerques nunca más, porque si no yo mañana muestro tu foto acá, Fernando, ¿ok? Nunca más te acerques, nunca más escribas. Ya perdiste el trabajo...", advirtió la conductora, defendiendo a su compañera.
El caso de Denisse González, la ex Gran Hermano acosada por una fanática de Bautista Mascia
A este testimonio se le sumó el de la exintegrante de Gran Hermano, Denisse González, quien rompió el silencio para detallar los mensajes diarios y el hostigamiento sistemático que padece por parte de personas obsesionadas. La exparticipante del reality visibilizó que recibe mails todos los días de una mujer que está empecinada con que ella se separe de Bautista Mascia, ganador de GH 2025 y cantante.
La saga iniciada tras el ataque a Pettinato no solo dejó al descubierto el nivel de violencia e impunidad con el que actúan ciertos acosadores, sino que abrió un debate urgente sobre el rol de las plataformas digitales, el papel de la Justicia en la prevención de este tipo de conductas y la delgada línea que separa el fanatismo del delito.
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