Vero Lozano explotó contra el acosador de Evangelina Anderson: "Voy a mostrar tu foto"

Vero Lozano le habla al acosador de Evangelina Anderson pic.twitter.com/FSBLFDC72F — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 22, 2026

El caso de Denisse González, la ex Gran Hermano acosada por una fanática de Bautista Mascia

A este testimonio se le sumó el de la exintegrante de Gran Hermano, Denisse González, quien rompió el silencio para detallar los mensajes diarios y el hostigamiento sistemático que padece por parte de personas obsesionadas. La exparticipante del reality visibilizó que recibe mails todos los días de una mujer que está empecinada con que ella se separe de Bautista Mascia, ganador de GH 2025 y cantante.

Denisse González

La saga iniciada tras el ataque a Pettinato no solo dejó al descubierto el nivel de violencia e impunidad con el que actúan ciertos acosadores, sino que abrió un debate urgente sobre el rol de las plataformas digitales, el papel de la Justicia en la prevención de este tipo de conductas y la delgada línea que separa el fanatismo del delito.