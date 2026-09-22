Tamara Pettinato reveló detalles escalofriantes de los mensajes que recibió su hermano Homero

Tamara Pettinato reveló cuándo comenzaron los mensajes contra Homero

Durante la entrevista, Tamara explicó que el conflicto no comenzó con el episodio ocurrido en el canal de streaming, sino que los primeros mensajes se remontan a más de un año atrás.

“Todo empezó en febrero del año pasado. Yo en aquel momento me preocupé porque los mensajes eran muy violentos. Lamentablemente uno se acostumbra porque es algo habitual en redes, yo recibo también todo el tiempo mensajes agresivos”, contó.

Además, la conductora se refirió a la reacción que se generó después de que el caso tomara estado público. Según explicó, hubo personas que comenzaron a insultar y amenazar al hombre señalado, algo que, desde su perspectiva, no ayuda a resolver el problema.

“Muchos lo fueron a insultar y amenazar al tipo generando una cadena de violencia que no soluciona nada. Para mí, en un mundo ideal, habría que ver si esa persona es apta para vivir en sociedad. Pero bueno, acá hasta que no cometa un delito real, no se van a tomar medidas”, concluyó Tamara.