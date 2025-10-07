La Voz Argentina: quiénes son los semifinalistas de los equipos de Miranda! y Soledad Pastorutti
El exitoso reality de canto de Telefe tuvo una noche llena de talento y sorpresas, para que los equipos de la cantante y el cuartetero se queden con sus últimos dos participantes.
El reality de canto La Voz Argentina volvió a la pantalla de Telefe este martes con otra intensa noche de "Cuartos de Final" que definió a los últimos semifinalistas, correspondientes a los equipos de Miranda! y Soledad Pastorutti.
Con un nuevo sistema de votación entre los coaches, los mencionados teams redujeron sus filas, dejando a cuatro participantes (dos de cada uno) en la carrera por el título. El lunes había sido el turno de los "Cuartos de final" de Lali Espósito y Luck Ra.
En esta fase, la dinámica se intensificó: los coaches debieron evaluar a todos los concursantes por igual, sin importar a qué equipo pertenezcan.
Una vez que todos los integrantes de un equipo hicieron su participación, los dos menos votados de cada equipo tuvieron que abandonar la competencia, mientras que los dos restantes lograron su lugar en la semifinal, quedando a un paso de su máximo sueño.
Los dos semifinalistas del "Team Miranda!" de La Voz Argentina
En la definición del Team Miranda!, los cuatro participantes se presentaron de manera individual, y el destino de cada uno quedó en manos de los coaches, quienes utilizaron sus tablets para votar del 1 al 10.
Tras el conteo final, los elegidos por el jurado para avanzar a la próxima etapa fueron Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra. Con estos resultados, los participantes Joaquín Martínez y Pablo Cuello quedaron eliminados de la competencia, a un paso de las semifinales.
Los dos semifinalistas del "Soledad Patorutti" de La Voz Argentina
La misma dinámica de votación se aplicó para el equipo de Soledad. Los coaches evaluaron las performances individuales, buscando a los talentos con el mayor potencial para llegar a la final.
De esta manera, las semifinalistas que representarán a la cantante serán dos chicas: Milagros Gerez Amud y Violeta Patricia Lemo. En tanto, los participantes Luis González y el dúo Agustín Carletti - Mauricio Tarantola finalizaron su camino en el reality tras la votación del jurado.
