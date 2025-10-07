La Voz Argentina: quiénes son los semifinalistas de los equipos de Miranda! y Soledad Pastorutti

Los dos semifinalistas del "Team Miranda!" de La Voz Argentina

En la definición del Team Miranda!, los cuatro participantes se presentaron de manera individual, y el destino de cada uno quedó en manos de los coaches, quienes utilizaron sus tablets para votar del 1 al 10.

Tras el conteo final, los elegidos por el jurado para avanzar a la próxima etapa fueron Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra. Con estos resultados, los participantes Joaquín Martínez y Pablo Cuello quedaron eliminados de la competencia, a un paso de las semifinales.

Los dos semifinalistas del "Soledad Patorutti" de La Voz Argentina

La misma dinámica de votación se aplicó para el equipo de Soledad. Los coaches evaluaron las performances individuales, buscando a los talentos con el mayor potencial para llegar a la final.

De esta manera, las semifinalistas que representarán a la cantante serán dos chicas: Milagros Gerez Amud y Violeta Patricia Lemo. En tanto, los participantes Luis González y el dúo Agustín Carletti - Mauricio Tarantola finalizaron su camino en el reality tras la votación del jurado.

image