La Voz Argentina arrasó en el rating con el cierre de los cuartos de final y Telefe lideró el martes

Rating: todos los números del martes 7 de octubre

El ranking general del día confirmó la hegemonía de Telefe: La Voz Argentina (9.6), La Previa de La Voz Argentina (7.7), Telefe Noticias (7.5), Buenas Noches Familia y Pasión Prohibida (6.9), y La Traición (6.8) completaron el top five.

En cuanto a los promedios generales, Telefe cerró la jornada con 6.9 puntos, seguido por El Trece (4.2), América TV (2.1), El Nueve (2.0) y la TV Pública (0.2). Con estos números, el canal de Martínez reafirmó su dominio y dejó todo preparado para una semifinal de La Voz Argentina que promete mantener el liderazgo y la conversación en redes sociales.