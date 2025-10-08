La Voz Argentina arrasó en el rating con el cierre de los cuartos de final y Telefe lideró el martes
El reality de canto se consolidó como el programa más visto del día, dejando a su competencia muy atrás y confirmando a los participantes semifinalistas.
El martes 7 de octubre, Telefe volvió a dominar el prime time con una nueva gala de La Voz Argentina, que presentó el cierre de los Cuartos de Final y definió a los últimos participantes que avanzan a la instancia de semifinales. Con un promedio de 9.6 puntos de rating, el ciclo conducido por Marley se ubicó nuevamente en la cima del podio televisivo, confirmando su liderazgo absoluto en la pantalla abierta.
El programa no solo captó la atención de los fanáticos del canto, sino que también mantuvo una notable superioridad frente a su competencia directa. La previa del show, emitida minutos antes, alcanzó 7.7 puntos, y el noticiero Telefe Noticias completó el tridente de los más vistos del canal con 7.5 puntos, sellando una jornada redonda para la señal de las pelotas.
En El Trece, la ficción Buenas Noches Familia fue lo más destacado con 6.9 puntos, seguida por Otro Día Perdido y Telenoche, ambos con 4.8, mientras que Ahora Caigo registró 4.5. Aunque el canal del sol logró mantenerse dentro del top five, la diferencia con Telefe volvió a ser considerable, marcando la continuidad de una tendencia que se viene repitiendo semana tras semana.
Por su parte, América TV se mantuvo con LAM como su propuesta más vista, alcanzando 3.6 puntos, seguido por Sálvese Quien Pueda (2.6) e Intrusos (2.2). En El Nueve, el histórico Bendita lideró la franja con 3.4 puntos, mientras que Telenueve Central llegó a 2.7 y Bienvenidos a Ganar se ubicó en 2.0. La TV Pública, en tanto, volvió a mostrar bajos niveles de audiencia, con sus programas más vistos promediando entre 0.1 y 0.3 puntos.
Rating: todos los números del martes 7 de octubre
El ranking general del día confirmó la hegemonía de Telefe: La Voz Argentina (9.6), La Previa de La Voz Argentina (7.7), Telefe Noticias (7.5), Buenas Noches Familia y Pasión Prohibida (6.9), y La Traición (6.8) completaron el top five.
En cuanto a los promedios generales, Telefe cerró la jornada con 6.9 puntos, seguido por El Trece (4.2), América TV (2.1), El Nueve (2.0) y la TV Pública (0.2). Con estos números, el canal de Martínez reafirmó su dominio y dejó todo preparado para una semifinal de La Voz Argentina que promete mantener el liderazgo y la conversación en redes sociales.
