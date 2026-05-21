La madre de Wanda Nara fulminó a varias conductoras: "Todas juntas no hacen tu rating"

Nora Colosimo apuntó contra las críticas

Con el correr de las horas, los mensajes fueron subiendo de tono. Nora Colosimo destacó los números de audiencia que consiguió su hija y comparó su desempeño con el de las demás conductoras nominadas.

"La gente te eligió primero con picos de rating de 14 puntos. Tus colegas todas juntas ni se acercan a tu rating", lanzó contundente.

También dejó una frase dirigida a quienes todavía cuestionan la premiación: "Soporten". Y reforzó su postura con otra declaración: "La gente te eligió, Aptra te premió".

En otro tramo del descargo, la madre de Wanda cuestionó la actitud que habrían tenido algunas figuras durante la ceremonia de entrega. "Este año a ver si trabajan educación en tv, dado que no la escucharon, no la saludaron", escribió.

Finalmente, cerró su publicación con una fuerte crítica: "Son poco profesionales y después quieren ganar".

Durante la gala, Nora Colosimo acompañó a su hija desde la mesa principal y recibió un sentido agradecimiento cuando Wanda subió al escenario a recibir la estatuilla.

"Se lo quiero dedicar a mamá. Ella siempre quiso ser actriz, su gran sueño era ser acrtiz y postergó todos sus deseos para acompañar a sus hijas. Nunca dejen atrás sus sueños", expresó emocionada la conductora frente a todos los invitados.