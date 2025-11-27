Delfina Campos y Renzo Montalbano se unen para brindar un show único
Ambos artistas se van a presentar en Espacio Cultural Laberinto para dar un show acústico e íntimo para el público.
Por primera vez, Delfina Campos y Renzo Montalbano se juntan para poder brindar un show en formato acústico e íntimo para presentarlo en zona oeste, específicamente en Espacio Cultural Laberinto (Morón).
La cita será el próximo 6 de diciembre, a las 19hs, donde se podrá vivir un momento increíble, ya que los artistas prometen un una presentación única y emocionante.
Delfina Campos es una de las cantantes y compositoras más destacadas de la escena musical emergente argentina. Su música se caracteriza por sus letras intimistas, su sonido cinematográfico y su voz grave y llena de matices.
En 2018, la carrera de Delfina despegó cuando fue convocada para cantar “A punto”, que se convirtió en el tema principal del programa de televisión más visto de Argentina (100 Días Para Enamorarse) y le valió a Campos una nominación a los Premios Martín Fierro.
Con dos EPs y dos álbumes en su haber, Campos se presentó en festivales como Primavera Sound Buenos Aires, Lollapalooza Argentina, Marvin Festival (México), Cosquín Rock y Quilmes Rock. Fue elegida para hacer los opening de Wilco, Mitski, The Driver Era, Wallows y Jonas Brothers, y sus canciones forman parte del soundtrack de Envidiosa, en Netflix.
Actualmente se encuentra presentando su segundo LP, PELÍCULAS PERDIDAS, que la llevó de gira en 2025 por España, México, Costa Rica, Chile y el interior de Argentina.
Renzo Montalbano es un cantautor argentino de Buenos Aires, reconocido mayoritariamente por su labor como cantante y compositor de la banda Gativideo. Su proyecto solista comenzó en 2014 cuando, a la temprana edad de dieciséis años, saca sus primeras canciones a la luz. Años después, en 2019, saca su álbum “Potente” con el cual llegó a los oídos de muchos oyentes interpelando desde la sensibilidad y su sonido atemporal. En 2024 realizó la música original de la película “Las Corredoras” y ese mismo año salió a la luz “Hasta luego”, su segundo trabajo de estudio.
