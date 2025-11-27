Delfina Campos y Renzo Montalbano se unen para brindar un show único

Actualmente se encuentra presentando su segundo LP, PELÍCULAS PERDIDAS, que la llevó de gira en 2025 por España, México, Costa Rica, Chile y el interior de Argentina.

Renzo Montalbano es un cantautor argentino de Buenos Aires, reconocido mayoritariamente por su labor como cantante y compositor de la banda Gativideo. Su proyecto solista comenzó en 2014 cuando, a la temprana edad de dieciséis años, saca sus primeras canciones a la luz. Años después, en 2019, saca su álbum “Potente” con el cual llegó a los oídos de muchos oyentes interpelando desde la sensibilidad y su sonido atemporal. En 2024 realizó la música original de la película “Las Corredoras” y ese mismo año salió a la luz “Hasta luego”, su segundo trabajo de estudio.