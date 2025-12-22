Demoledor video: el reconocido actor de Nickelodeon que está en situación de calle
La figura infantil de los 2000, Tyler Chase está en situación de calle hace años y recientemente se conoció un nuevo video de su situación.
Las redes sociales se han convertido en el escenario de una realidad desgarradora que involucra a una figura que supo acompañar las tardes de millones de adolescentes a principios de los años 2000. Durante este fin de semana, se volvió viral un video que muestra la angustiante situación que atraviesa Tylor Chase, el actor que alcanzó el estrellato juvenil en la pantalla de Nickelodeon. Aunque hace algunos meses ya se habían encendido las alarmas al ser captado en situación de calle, las nuevas imágenes sugieren que su estado de salud general ha sufrido un deterioro notable.
El clip, que rápidamente acumuló miles de reproducciones en TikTok, muestra al artista en un estado de desatención personal que impactó a sus seguidores. En la grabación se lo ve vistiendo unos jeans excesivamente rotos que debe sostener de manera constante para evitar que se deslicen, reflejando una pérdida de peso y una falta de recursos evidentes.
El video fue registrado por una joven que, al notar su presencia, sintió que su rostro le resultaba familiar. Ante la duda, la usuaria le preguntó si había formado parte de alguna producción de Disney Channel. Con una expresión que todavía conservaba un rastro de su antigua calidez, el actor aclaró su pasado profesional con una frase que despertó la nostalgia de muchos: “No, en Nickelodeon. Estuve en Manual de supervivencia escolar de Ned”, respondió Chase, regalando una sonrisa a pesar del contexto de vulnerabilidad que lo rodeaba.
Este episodio no es un hecho aislado. Ya en septiembre de este mismo año, el actor había sido visto pidiendo dinero en las calles de Riverside, California. En aquella ocasión, otra creadora de contenido compartió un registro donde Chase se presentaba con evidentes dificultades para hilar sus ideas y expresarse con claridad. En ese video anterior, el actor mencionaba: “Hola, mi nombre es Tylor Chase y estoy aquí en el Movimiento Cristiano para la Actuación”, mientras miraba a la cámara con una apariencia que ya entonces se percibía muy deteriorada.
Nacido en Arizona en 1989, la carrera de Tylor comenzó con paso firme en ficciones como Everybody hates Chris y Good Time Max. Sin embargo, el éxito masivo tocó a su puerta en 2004 cuando obtuvo el papel de Martin Qwerly en el éxito infantil Manual de supervivencia escolar de Ned. Su personaje, recordado por ser un compañero de clases hiperactivo y charlatán, fue una pieza clave del programa hasta su finalización en 2007.
Tras el cierre de aquel ciclo, su trayectoria profesional se sumergió en una etapa de absoluta incertidumbre. Según los registros de sitios especializados como IMDb, su último trabajo acreditado fue la voz para un videojuego. Por fuera de los medios tradicionales, Chase intentó mantener un vínculo con el arte publicando poemas y videos en YouTube, pero su última actividad digital data de 2021.
Se sospecha que, a partir de ese momento, su situación personal se desmoronó hasta terminar viviendo en la intemperie, dejando a sus antiguos fanáticos con la triste imagen de un ídolo juvenil que hoy lucha por sobrevivir en los márgenes de la sociedad.
