Demoledor video: el reconocido actor de Nickelodeon que está en situación de calle

Tylor Chase

Tras el cierre de aquel ciclo, su trayectoria profesional se sumergió en una etapa de absoluta incertidumbre. Según los registros de sitios especializados como IMDb, su último trabajo acreditado fue la voz para un videojuego. Por fuera de los medios tradicionales, Chase intentó mantener un vínculo con el arte publicando poemas y videos en YouTube, pero su última actividad digital data de 2021.

Se sospecha que, a partir de ese momento, su situación personal se desmoronó hasta terminar viviendo en la intemperie, dejando a sus antiguos fanáticos con la triste imagen de un ídolo juvenil que hoy lucha por sobrevivir en los márgenes de la sociedad.