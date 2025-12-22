Mauro Icardi llegó a buscar a sus hijas junto a la China Suárez para pasar Navidad
El futbolista y la actriz llegaron a Argentina para pasar las fiestas y el ex de Wanda Nara no dudó en reencontrarse con Isabella y Francesca.
Este lunes se vivió una jornada de altísima intensidad en las inmediaciones del edificio Chateau Libertador. Finalmente, y tras semanas de una disputa legal que mantuvo en vilo al mundo del espectáculo, Mauro Icardi logró reencontrarse con sus hijas para celebrar la Navidad. El operativo, que estuvo marcado por la precisión de un fallo judicial, se concretó luego de que el futbolista arribara a la Argentina en un vuelo privado con el objetivo de hacer cumplir el régimen de visitas establecido para estas fiestas.
La resolución que permitió este acercamiento fue dictada por el juez Carlos Hagopian, quien diseñó un esquema de condiciones sumamente rigurosas para evitar cualquier tipo de conflicto o impedimento legal durante la entrega de las menores. Según lo dispuesto, el delantero del Galatasaray tendrá el cuidado de las niñas hasta el próximo 27 de diciembre, garantizando así que pasen la Nochebuena bajo su tutela.
El cronograma se cumplió de forma milimétrica. Alrededor de las 12:30, Icardi aterrizó en Aeroparque y, sin perder tiempo, se trasladó en una camioneta junto a Eugenia "La China" Suárez y los hijos de la actriz hacia la residencia de Wanda Nara. El vehículo llegó al edificio a las 13:00 y, tras una breve espera de diez minutos en los ingresos, pudo acceder al sector de cortesía para retirar a las pequeñas.
El grupo optó por un perfil bajo ante la guardia periodística presente, retirándose por una salida alternativa sobre la calle Guayrá sin bajar las ventanillas ni realizar declaraciones. Mientras se confirmaba que la celebración navideña tendrá lugar en la denominada “casa de los sueños” de la actriz junto a su círculo íntimo, trascendió que Rufina, la hija de Nicolás Cabré, no formará parte del festejo ya que fue retirada por su padre en la zona portuaria.
Por su parte, Wanda Nara permaneció en su departamento y, aunque hubo versiones sobre un descanso laboral, ella misma confirmó en sus redes que se encontraba en pleno rodaje de Masterchef Celebrity. El trasfondo legal de este reencuentro revela una situación de extrema tensión entre los progenitores.
El documento judicial al que se tuvo acceso fue tajante respecto a las obligaciones de la madre: “Notifíquese, haciéndole saber a la Sra. Nara que deberá garantizar la entrega de las niñas a su progenitor en el sector de cortesía del edificio en el horario puntual”. La orden era tan estricta que, de existir una demora mayor a los treinta minutos, Icardi estaba facultado para solicitar la intervención de la fuerza pública, incluyendo el uso de personal femenino no uniformado y el allanamiento del domicilio con ruptura de cerraduras si fuese necesario.
Lara Piro, abogada del futbolista, explicó que estas medidas responden a un contexto legal complejo. “Las nenas pasan la Navidad con el padre porque hay un proceso de Restitución Internacional en trámite, y si el padre se toma un avión para venir a ver a sus hijas es lógico que el juez lo priorice ante la madre, que fue la que dispuso la retención indebida de las nenas en otro país que no era su centro de vida”, detalló la letrada.
De esta manera, el reencuentro no solo representa un momento familiar, sino el cumplimiento efectivo de una medida judicial que busca equilibrar el tiempo de las menores con ambos padres en medio de una batalla que aún parece lejos de terminar.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario