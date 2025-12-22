Mauro Icardi llegó a buscar a sus hijas junto a la China Suárez para pasar Navidad

El documento judicial al que se tuvo acceso fue tajante respecto a las obligaciones de la madre: “Notifíquese, haciéndole saber a la Sra. Nara que deberá garantizar la entrega de las niñas a su progenitor en el sector de cortesía del edificio en el horario puntual”. La orden era tan estricta que, de existir una demora mayor a los treinta minutos, Icardi estaba facultado para solicitar la intervención de la fuerza pública, incluyendo el uso de personal femenino no uniformado y el allanamiento del domicilio con ruptura de cerraduras si fuese necesario.

Lara Piro, abogada del futbolista, explicó que estas medidas responden a un contexto legal complejo. “Las nenas pasan la Navidad con el padre porque hay un proceso de Restitución Internacional en trámite, y si el padre se toma un avión para venir a ver a sus hijas es lógico que el juez lo priorice ante la madre, que fue la que dispuso la retención indebida de las nenas en otro país que no era su centro de vida”, detalló la letrada.

De esta manera, el reencuentro no solo representa un momento familiar, sino el cumplimiento efectivo de una medida judicial que busca equilibrar el tiempo de las menores con ambos padres en medio de una batalla que aún parece lejos de terminar.