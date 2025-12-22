Duki confirmó que se retira de la música por un tiempo: el mensaje que sorprendió a todos

En su despedida, Duki no solo se enfocó en su retiro temporal, sino que también dedicó palabras de aliento para aquellos seguidores que no han tenido el mejor de los años. El mensaje de cierre fue contundente: “Otro año para el cofre de los recuerdos, espero que hayan disfrutado de cada show tanto como yo. Ojalá terminen su año en familia, con sus seres queridos y que cierren el año de la mejor manera, para los que tuvieron un año difícil, el que viene seguramente va a ser mucho mejor, se los prometo. Ahora sí llegó el momento de descansar. Los amo con el alma, mis diablas y diablos, hasta la próxima…”.

Con este anuncio, el género urbano entra en una etapa de expectativa. Aunque no se definió por cuánto tiempo se prolongará este receso, queda claro que Duki se retira en el punto más alto de su carrera, dejando un legado que transformó la música hispana y asegurando que, cuando decida pegar la vuelta, su lugar como el número uno lo estará esperando intacto.