Psicóloga formada en Harvard: 5 frases de "red flag" que indican que tu relación de pareja se terminó
Una doctora en Psicología formada en Harvard reveló las cinco expresiones de alerta que indican que una relación de pareja ya no tiene ningún tipo de futuro.
Cuando las discusiones de pareja se vuelven constantes, ciertas expresiones pueden ser determinantes. Según una especialista formada en la universidad de Harvard, existen cinco frases de alerta roja que revelan un estancamiento en la relación amorosa. Estas palabras son utilizadas para evitar responsabilidades afectivas.
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Frases de alerta según la especialista de Harvard
La Dra. Sabrina Romanoff, psicóloga clínica con una década de experiencia trabajando con parejas, identificó que estas expresiones son particularmente insidiosas. Aunque superficialmente parezcan tener sentido, en realidad buscan generar incertidumbre y desviar la responsabilidad de quien las emite.
Las cinco frases tóxicas que indican que es hora de avanzar son:
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"Así soy yo": Esta oración revela un rotundo rechazo a crecer. Convence a la otra persona de que el mal comportamiento es un rasgo fijo, poniendo la carga en la víctima para que acepte la actitud sin siquiera dar lugar a una conversación justa.
"Sos demasiado sensible": Es una frase sumamente manipuladora diseñada para trivializar tus sentimientos. Su objetivo es desviar tu atención de lo que ellos hicieron mal y hacerte creer que el verdadero problema es tu reacción emocional.
"Ya te pedí perdón": Cuando usan estas palabras, su meta principal es detener la discusión sin abordar verdaderamente el problema subyacente. Es una disculpa vacía que busca librarlos de la incomodidad sin ofrecer un plan real de cambio.
"Pero hago tanto por vos": El propósito de esta expresión es distraerte del conflicto presentando supuestas pruebas irrefutables de su bondad. Es la táctica de alguien que busca que bajes tus expectativas y te sientas "afortunado" de estar a su lado.
"Siempre hacés lo mismo": Se utiliza para reformular el conflicto y hacerte creer que sos imposible de complacer. De esta manera, logran que cualquier incidente parezca ser tu culpa debido a tu supuesta negatividad o dramatismo constante.
En definitiva, una sola instancia en la que se utilice una de estas oraciones no significa que la relación esté condenada al fracaso inmediato. Sin embargo, si estos patrones destructivos continúan ocurriendo a lo largo del tiempo y ninguna cantidad de comunicación logra marcar una diferencia genuina, entonces ya tenés tu respuesta definitiva, según publica CNBC sobre este exhaustivo análisis psicológico.
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