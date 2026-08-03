Psicóloga formada en Harvard: 5 frases de "red flag" que indican que tu relación de pareja se terminó

"Así soy yo": Esta oración revela un rotundo rechazo a crecer. Convence a la otra persona de que el mal comportamiento es un rasgo fijo, poniendo la carga en la víctima para que acepte la actitud sin siquiera dar lugar a una conversación justa.

"Sos demasiado sensible": Es una frase sumamente manipuladora diseñada para trivializar tus sentimientos. Su objetivo es desviar tu atención de lo que ellos hicieron mal y hacerte creer que el verdadero problema es tu reacción emocional.

"Ya te pedí perdón": Cuando usan estas palabras, su meta principal es detener la discusión sin abordar verdaderamente el problema subyacente. Es una disculpa vacía que busca librarlos de la incomodidad sin ofrecer un plan real de cambio.

"Pero hago tanto por vos": El propósito de esta expresión es distraerte del conflicto presentando supuestas pruebas irrefutables de su bondad. Es la táctica de alguien que busca que bajes tus expectativas y te sientas "afortunado" de estar a su lado.