Kicillof firmó paritarias disruptivas por encima de la inflación y el salario mínimo será $2.443.258 en agosto
El Gobierno llegó a un entendimiento con profesionales de salud. La medida de Axel Kicillof incluye un aumento escalonado y una recategorización salarial.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, logró sellar un acuerdo salarial con la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP). A través de su Congreso Provincial de Delegados y Delegadas, el gremio aprobó la propuesta de paritarias del Ejecutivo para la Ley de Carrera Hospitalaria 10.471.
Aumentos y recategorización salarial
El acuerdo establece un incremento salarial total del 7%, diseñado para proteger el bolsillo de los trabajadores del sector salud frente al avance de la inflación. Esta suba se hará efectiva en dos tramos consecutivos:
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Un 5% a liquidarse con los haberes correspondientes al mes de julio.
Un 2% adicional que impactará en los sueldos de agosto.
Se fijó el compromiso de una nueva convocatoria a negociaciones para septiembre, donde se revisarán nuevamente las condiciones del sector.
Desde el sindicato subrayaron que el avance más estratégico del pacto no radica solo en el porcentaje, sino en el inicio del proceso de recategorización del salario básico a partir del 1° de octubre de 2026.
El secretario general de CICOP, Pablo Maciel, remarcó que se trata de un "reclamo histórico" que permitirá jerarquizar el salario mínimo inicial de la carrera y corregir la pirámide salarial, fortaleciendo estructuralmente los recibos de sueldo y otorgando un mayor reconocimiento a la antigüedad.
Cómo quedan las escalas salariales
Con la aplicación de los nuevos índices acordados, los ingresos de los profesionales de la salud pública bonaerense alcanzarán las siguientes cifras de referencia:
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Ingresantes (36 horas con guardia mínima y bonificación): percibirán $1.741.281 en julio y treparán a $1.774.450 en agosto.
Dedicación exclusiva (48 horas y antigüedad inicial): cobrarán $2.397.587 en julio y alcanzarán el monto de $2.443.258 en agosto.
Residentes de primer año (guardias en zonas de baja cobertura): sus ingresos serán de $1.718.646 en julio y de $1.751.382 en agosto.
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Finalmente, más allá de la recomposición económica, el acta paritaria garantiza la realización de una Mesa Técnica para avanzar en el Reglamento de Concursos Cerrados (para el pase de profesionales de la Ley 10.430 a la Ley 10.471) y prevé el ingreso formal a la carrera hospitalaria de los becarios de contingencia 2021 y 2022.
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