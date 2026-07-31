Kicillof firmó paritarias disruptivas por encima de la inflación y el salario mínimo será $2.443.258 en agosto

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, logró sellar un acuerdo salarial con la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP). A través de su Congreso Provincial de Delegados y Delegadas, el gremio aprobó la propuesta de paritarias del Ejecutivo para la Ley de Carrera Hospitalaria 10.471.