Rating en picada: Trato Hecho se desploma con Maratea y ya preocupa a América TV
Tras un estreno con expectativas, el ciclo sufrió una caída abrupta en su segunda emisión y quedó muy por detrás de sus rivales directos.
Santiago Maratea atraviesa un momento complicado en su nueva faceta televisiva. Luego de un debut que generó expectativa, la segunda entrega de Trato Hecho registró un derrumbe en el rating que encendió las alarmas en América TV. El programa parecía tener un piso prometedor, pero en cuestión de minutos el interés de la audiencia se desinfló.
En su primera semana, el ciclo había heredado un promedio aceptable de 4 puntos que le dejó LAM. Sin embargo, en la noche del martes, lejos de mantenerlo, el índice del programa que busca que un participante se lleve una suma millonaria a través de decisiones y azar, comenzó a caer hasta llegar a un preocupante 1.5 puntos a las 22:39.
Mientras tanto, La Voz Argentina lideraba cómodamente la franja con 12.3 puntos, y Buenas Noches Familia ocupaba el segundo lugar con 5.0. La diferencia fue tan amplia que dejó a Maratea y su equipo en una situación incómoda.
El panorama no mejoró en el tramo final: pasadas las 23:00, La Voz Argentina seguía firme en la cima con 11.7 puntos, seguido por Otro Día Perdido de Mario Pergolini con 4.4. En ese mismo momento, Trato Hecho permanecía estancado en 1.5 puntos, consolidando un segundo programa muy por debajo de las expectativas iniciales.
La repercusión en redes sociales tampoco fue favorable. Usuarios de X se manifestaron con críticas duras hacia la conducción de Maratea y el formato del programa. Comentarios como “Ese pibe tiene menos onda que un renglón”, “Una porquería, el conductor es malísimo” o “Qué desastre” se multiplicaron, evidenciando que la recepción popular no acompañó el proyecto.
La caída en tan poco tiempo abre interrogantes sobre el futuro del ciclo. En la televisión argentina, los números mandan, y cuando la diferencia con la competencia es tan amplia, la presión sobre los productores y el conductor se incrementa. Ahora, Maratea deberá afrontar el desafío de revertir la tendencia y encontrar la fórmula para captar la atención de un público que, hasta el momento, parece preferir otras opciones en el prime time.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario