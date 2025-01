Desde Ben Affleck hasta Adam Brody: los famosos que perdieron su casa por el incendio en Los Ángeles

Por otro lado, una de las noticias más llamativas, fue que varios famosos se vieron afectados por el incendio. El fuego se originó en una lujosa zona en la costa, que cuenta con una variedad de mansiones valoradas en millones de dólares, donde muchas de estas peligran ante la situación actual. Tal es así que actores, músicos y celebridades están entre las decenas de miles de personas afectadas por los incendios que, desde el martes, están carbonizando comunidades alrededor de Los Ángeles.

Mandy Moore, la cantante y protagonista de "This is Us", le dijo a sus seguidores en Instagram que dejó su casa junto a sus hijos y mascotas mientras las llamas avanzaban en esta región. "Tratando de proteger a los niños de la inmensa tristeza que siento. Rezando por todos en nuestra hermosa ciudad. Devastada por la destrucción y la pérdida. No sé si nuestra casa se salvó", escribió.

Por otro lado, James Wood compartió un video en X en el que se puede ver cómo las llamas devoraban árboles y arbustos cerca de su casa en Pacific Palisades, a medida que se preparaban para evacuar. "No podía creer que nuestra adorada casita en las colinas aguantara tanto tiempo. Es como perder a un ser querido", dijo Woods.

"Evacuando Malibú a tan última hora que había pequeños incendios en ambos lados de la carretera cuando nos acercamos a la Autopista de la Costa del Pacífico", escribió Mark Hamill, el protagonista de "La Guerra de las Galaxias". A su vez, aclaró que su esposa y su perro ya se encontraban en la casa de su hija en común en Hollywood para escapar de lo que catalogó como "el incendio más horrendo desde 1993".

Asimismo, Ben Affleck, adquirió su propiedad en Pacific Palisades en julio por u$s20,5 millones. Por su parte, el reconocido actor Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, poseen una enorme mansión de u$s26 millones en la zona. Miles Teller, conocido por su papel en "Top Gun: Maverick", y su esposa, la modelo Kaleigh Sperry, compraron su casa en Pacific Palisades en marzo por u$s7,5 millones. Es decir, todos ellos también debieron ser evacuados, aunque se desconoce el estado de sus hogares, pero sí que están en buen estado todos.

Paris Hilton expresó su dolor en sus redes sociales. "Sentarme con mi familia, ver las noticias y ver nuestra casa en Malibú arder hasta los cimientos en la televisión en vivo es algo que nadie debería tener que experimentar", escribió en su cuenta de Instagram, donde colgó también las imágenes televisivas del momento.

