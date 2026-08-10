Video inédito del terremoto en Colombia: así colapsó una torre de la histórica Catedral de Manizales
El violento terremoto que azotó a Colombia provocó el derrumbe de una torre y de la cúpula de la emblemática Basílica Metropolitana de Manizales.
El brutal terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el territorio de Colombia causó estragos en el patrimonio arquitectónico. En la ciudad de Manizales, el fuerte sismo provocó el colapso total de una torre y de la cúpula central de su icónica catedral.
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Los daños estructurales en la histórica basílica de Manizales
Las impactantes imágenes difundidas en las diferentes redes sociales muestran cómo el desastre natural causó el dramático desprendimiento de la figura de Cristo que se encontraba instalada en lo más alto del campanario. Además, las autoridades reportaron graves daños en la estructura general de la Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario, con enormes y profundas grietas en los sectores del edificio que aún logran mantenerse en pie.
Este imponente templo religioso es considerado uno de los edificios más emblemáticos del centro histórico y está reconocido como un indiscutido patrimonio arquitectónico y cultural de la nación sudamericana. La construcción de la actual sede religiosa comenzó en 1928 tras un devastador incendio, fue declarada Monumento Nacional en el año 1984, y el Papa Pío XII la elevó a la importante categoría de basílica menor en 1951.
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