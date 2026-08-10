Video inédito del terremoto en Colombia: así colapsó una torre de la histórica Catedral de Manizales

Este imponente templo religioso es considerado uno de los edificios más emblemáticos del centro histórico y está reconocido como un indiscutido patrimonio arquitectónico y cultural de la nación sudamericana. La construcción de la actual sede religiosa comenzó en 1928 tras un devastador incendio, fue declarada Monumento Nacional en el año 1984, y el Papa Pío XII la elevó a la importante categoría de basílica menor en 1951.