Tierno video: la yaguareté Apepú y su cría fueron captadas jugando en Misiones
El video de la hembra de yaguareté, en peligro de extinción, no tardó en volverse viral. Allí se la ve junto a su cachorro en el Parque Nacional Iguazú.
El Parque Nacional Iguazú fue escenario de un acontecimiento tan tierno como poco frecuente. Una hembra de yaguareté identificada como Apepú y su pequeña cría fueron captadas en pleno juego en medio de la densa selva misionera, permaneciendo durante varios minutos frente a un dispositivo de monitoreo ambiental.
En la grabación, la hembra avanza a paso lento entre la vegetación mientras el felino menor la sigue de cerca, intentando atrapar sus patas en actitud juguetona.
El comportamiento llamó de inmediato la atención de los investigadores, ya que estos predadores suelen desplazarse con rapidez y evitan quedarse en un mismo punto ante la presencia de elementos extraños. Por supuesto, el clip no demoró en viralizarse en redes sociales, enterneciendo a todos.
Las imágenes corresponden al seguimiento que lleva adelante el Proyecto Yaguareté desde hace 23 años con el fin de evaluar la situación de la especie en Argentina y Brasil. La iniciativa dio inicio a su campaña 2026 hace dos meses.
Apepú: una historia que comenzó en 2016
Identificada por primera vez en 2016 con aproximadamente dos años de edad, se calcula que Apepú tiene hoy unos 12 años. Según explicó Facundo Quintela, coordinador de Territorio Yaguareté, resulta de gran interés ver cómo ella y su cachorro interactuaron y jugaron durante varios minutos frente al dispositivo.
Conservación del yaguareté: entre la recuperación poblacional y la amenaza constante
Aunque la población de yaguaretés se consolidó en unos 90 ejemplares hacia 2024 (duplicando los registros de 2003), la especie se mantiene en peligro crítico de extinción. El reciente avistamiento de Apepú (12 años) con su nuevo cachorro evidencia la continuidad reproductiva de la especie, pero el contexto ambiental sigue siendo hostil.
La pérdida acumulada de bosque nativo en Misiones (equivalente a 34 veces la superficie de CABA) unida a la caza furtiva y la represalia de productores rurales por ataques a ganado representan las mayores barreras para su conservación. Desde Proyecto Yaguareté (Conicet) enfocarán sus esfuerzos en la mediación comunitaria y en actividades de concientización, como la futura elección participativa del nombre de la cría.
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