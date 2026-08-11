Tierno video: la yaguareté Apepú y su cría fueron captadas jugando en Misiones

Conservación del yaguareté: entre la recuperación poblacional y la amenaza constante

Aunque la población de yaguaretés se consolidó en unos 90 ejemplares hacia 2024 (duplicando los registros de 2003), la especie se mantiene en peligro crítico de extinción. El reciente avistamiento de Apepú (12 años) con su nuevo cachorro evidencia la continuidad reproductiva de la especie, pero el contexto ambiental sigue siendo hostil.

La pérdida acumulada de bosque nativo en Misiones (equivalente a 34 veces la superficie de CABA) unida a la caza furtiva y la represalia de productores rurales por ataques a ganado representan las mayores barreras para su conservación. Desde Proyecto Yaguareté (Conicet) enfocarán sus esfuerzos en la mediación comunitaria y en actividades de concientización, como la futura elección participativa del nombre de la cría.