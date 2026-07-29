Santiago del Moro metió la pata y confirmó el romance entre Tato Algorta y Luz Tito: el video

Por supuesto, en el momento Luz y Tato sonrieron y reaccionaron con cariño al mensaje del conductor, agradeciéndole el apoyo y la oportunidad brindada durante el reality. No obstante, se los notó seriamente incómodos al momento de hablar del vínculo que mantienen. En este sentido, el ganador de GH 2025 explicó que ellos siempre tuvieron una relación muy especial e importante, tanto dentro de la casa como afuera, donde continúan compartiendo momentos cotidianos de apoyo mutuo.