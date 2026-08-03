Lali Espósito confirmó un nuevo River: cierra su tour con un tercer estadio
Luego de brillar en sus primeras presentaciones en el Monumental, el icono del pop confirmó que hará un nuevo show. Los detalles.
Luego de convocar a más de 160.000 espectadores en dos funciones repletas en el Estadio Monumental hace dos meses, Lali confirmó la realización de una tercera fecha en River. Este show marcará la conclusión definitiva del tour "No vayas a atender cuando el demonio llama", tras concretar un récord de ocho estadios agotados en el marco de la misma gira.
La presentación de cierre fue fijada para el sábado 26 de septiembre. La venta anticipada de ubicaciones estará disponible a partir del miércoles 5 de agosto a las 11 horas, a través de la plataforma allaccess.com.ar, dando paso inmediato a la comercialización general una vez agotado el primer cupo de localidades.
La fecha elegida para este tercer concierto en River guarda un significado particular para la artista y su público. El 26 de septiembre se cumplirán dos años exactos desde la publicación de "Fanático", el tema musical que dio inicio a la etapa conceptual que transformó la propuesta de la cantante en la escena nacional.
Este anuncio se suma al impacto de sus anteriores presentaciones en el estadio de Núñez, caracterizadas por una ambiciosa puesta en escena bajo la lluvia. Dichas jornadas contaron con la participación sobre el escenario de Dillom, Miranda! y Duki, además de la presencia sorpresa de Kylie Minogue, generando un cruce de relevancia internacional.
El recorrido de la gira incluyó previamente cinco funciones colmadas en el Estadio Vélez Sarsfield durante 2025, sumando más de 200.000 asistentes. El álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama" superó las 200 millones de reproducciones, situándose en el Top 5 Global de Spotify y convirtiéndose en el trabajo discográfico argentino más vendido del último año.
A este presente comercial se sumó el reciente paso de la intérprete por el evento Madrid Orgullo 2026 (MADO) en España, donde actuó ante más de 25.000 personas en Plaza de España. Asimismo, la cantante fue reconocida en la edición 2026 de los Premios Gardel, obteniendo las estatuillas a "Mejor Canción Pop" por el tema "Mejor que Vos" junto a Miranda! y "Mejor Álbum Artista Pop", alcanzando un total de 15 galardones en su trayectoria.
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