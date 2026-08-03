Lali Espósito confirmó un nuevo River: cierra su tour con un tercer estadio

A este presente comercial se sumó el reciente paso de la intérprete por el evento Madrid Orgullo 2026 (MADO) en España, donde actuó ante más de 25.000 personas en Plaza de España. Asimismo, la cantante fue reconocida en la edición 2026 de los Premios Gardel, obteniendo las estatuillas a "Mejor Canción Pop" por el tema "Mejor que Vos" junto a Miranda! y "Mejor Álbum Artista Pop", alcanzando un total de 15 galardones en su trayectoria.