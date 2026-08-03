Cuándo salen a la venta las entradas de Lali Espósito para su nuevo show en River
Conoce cuándo comienza la preventa, qué beneficios habrá y cómo acceder a los tickets para la tercera fecha en el Monumental.
Con tres estadios River Plate anunciados en menos de seis meses y ocho estadios agotados en el marco de la gira de No vayas a atender cuando el demonio llama, Lali Espósito confirmó una nueva fecha para despedir una de las etapas más exitosas de su carrera. El show será el sábado 26 de septiembre en el estadio Monumental y las entradas saldrán a la venta en los próximos días.
La cantante llega a este cierre luego de una gira histórica que incluyó cinco estadios Vélez Sarsfield en 2025 y dos River Plate en 2026. Además, su último álbum superó las 200 millones de reproducciones y se convirtió en el disco argentino más vendido de 2025, consolidando el fenómeno que ahora tendrá un último capítulo junto a su público.
Cuándo comienza la venta de entradas para el nuevo River Plate de Lali Espósito
La preventa exclusiva para clientes Banco Macro Visa comenzará el miércoles 5 de agosto a las 11. Quienes accedan a esta instancia podrán comprar sus entradas con el beneficio de 9 cuotas sin interés.
Una vez que se agote la preventa, se habilitará automáticamente la venta general, que estará disponible con todos los medios de pago. En esta etapa continuará el beneficio de 6 cuotas sin interés para tarjetas Banco Macro Visa.
Cómo comprar las entradas para Lali en River
Las entradas se venderán de manera online a través de All Access. Para agilizar la compra, se recomienda tener una cuenta creada previamente en la plataforma, iniciar sesión antes del horario de inicio de la venta y contar con el medio de pago listo para completar la operación, ya que se espera una alta demanda por tratarse del último show de la gira.
De esta manera, Lali cerrará la era de No vayas a atender cuando el demonio llama con un tercer estadio River Plate, un recital que promete convertirse en una de las grandes celebraciones musicales del año.
Precios y ubicaciones para Lali en River Plate
- Campo Delantero + Acceso Anticipado $245000 + SC
- Campo Delantero $145000 + SC
- Campo General $80000 + SC
- Plateas San Martín y Belgrano Preferenciales $120000 + SC
- Plateas San Martín y Belgrano Altas $85000 + SC
- Platea Sivori Media $90000 + SC
- Platea Sivori Alta $60000 + SC
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario