Cuándo salen a la venta las entradas de Lali Espósito para su nuevo show en River

Con tres estadios River Plate anunciados en menos de seis meses y ocho estadios agotados en el marco de la gira de No vayas a atender cuando el demonio llama, Lali Espósito confirmó una nueva fecha para despedir una de las etapas más exitosas de su carrera. El show será el sábado 26 de septiembre en el estadio Monumental y las entradas saldrán a la venta en los próximos días.