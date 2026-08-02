Lali Espósito sorprendió a Rosalía con una insólita historia de amor: "Desnuda por todo el hotel"

El dinero que perdió por amor

Luego de recordar el incendio, Lali confesó cuál fue la parte de la historia que más la sigue indignando hasta el día de hoy: haber terminado haciéndose cargo de todos los gastos ocasionados por el accidente.

"Lo que más me frustra es que fui tan idiota. Terminé pagando todos los daños causados por el incendio, una fortuna en euros, y esa persona nunca me devolvió ni un solo centavo".

Lejos de mostrarse resentida, la cantante eligió cerrar la anécdota con una reflexión sobre las decisiones que muchas veces se toman cuando uno está enamorado.

"Al final, estas son las cosas que hacemos por amor. Yo también fui la tonta. A veces nos lanzamos a estas situaciones… Pero no te preocupes, ¡no fueron 50 millones de euros!".

¿De quién hablaba Lali Espósito?

Como ocurrió con la confesión de Ángela Torres, el video de Lali no tardó en viralizarse y generó un intenso debate en las redes sociales. Apenas comenzaron a circular las imágenes, cientos de usuarios intentaron descubrir quién era el español al que hacía referencia la artista.

Entre las principales teorías aparecieron dos nombres. Por un lado, varios fanáticos señalaron que podría tratarse de Rels B, con quien Lali fue vinculada sentimentalmente tiempo atrás. Por otro, otros usuarios recordaron el supuesto vínculo que habría mantenido hace algunos años con un director español con el que trabajó profesionalmente y con quien, según distintos rumores de la época, habría atravesado una relación complicada.

Por el momento, Lali Espósito evitó revelar la identidad de la persona involucrada y no dio más detalles sobre aquella historia. Sin embargo, sus declaraciones volvieron a convertirse en uno de los momentos más comentados del confesionario de Rosalía y dispararon una ola de especulaciones entre sus seguidores.