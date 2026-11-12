Destacado en Prime Video: el emotivo filme biográfico liderado por Antonio Banderas que conmueve a todos

Allí deberá enfrentarse a las exigencias del mundo gastronómico, sus propias inseguridades y las consecuencias de sus decisiones impulsivas.

En medio de este proceso aparece un mentor que lo ayuda a comprender el valor de la disciplina y el esfuerzo. La película combina drama y comedia para retratar una etapa decisiva en la vida del futuro chef. <Cite ref="turn343070view0"/>

Reparto de Tony

El reparto de Tony está encabezado por Dominic Sessa, quien interpreta al joven Anthony Bourdain, un personaje ambicioso, rebelde y decidido a encontrar su lugar en el mundo.

Por su parte, Antonio Banderas interpreta a su mentor, una figura fundamental durante sus primeros pasos en la cocina profesional.

La película está dirigida por Matt Johnson, responsable de BlackBerry, y propone una mirada íntima sobre los errores, las aspiraciones y el crecimiento personal del protagonista.

Trailer de Tony