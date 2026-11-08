La biopic protagonizada por Antonio Banderas que es uno de los más emotivos del año
Prime Video presenta una mirada sensible sobre los años de formación de Anthony Bourdain, en una película dirigida por Matt Johnson que explora su lado más humano.
Elegir al director más destacado del año puede parecer una tarea sencilla si se observa quiénes concentran la atención del público. Las producciones de gran escala suelen llevarse los principales reconocimientos y sus realizadores ganan protagonismo por la dimensión de sus proyectos.
Desde esa perspectiva, 2026 podría volver a tener a Christopher Nolan entre los nombres más celebrados o marcar la consagración internacional de Los Javis.
Sin embargo, también hay cineastas cuyo trabajo merece una mirada más atenta, incluso cuando se mueven lejos de las grandes producciones. Ese es el caso de Matt Johnson, un director canadiense ligado al cine independiente y la comedia. Su recorrido durante este año resulta particular: logró alternar dos propuestas muy diferentes, desde el humor descontracturado de Nirvanna The Band The Show The Movie hasta el enfoque biográfico y clásico de Tony, la película que llega a Prime Video.
De qué trata Tony
La película toma como punto de partida la vida de Anthony Bourdain, el reconocido chef y escritor, para construir un retrato íntimo sobre el crecimiento personal, los errores y las contradicciones de la juventud. Con una combinación de comedia y drama, la historia encuentra un tono emotivo y cercano. Dominic Sessa interpreta a un Bourdain joven, impulsivo y lleno de conflictos, mientras que Antonio Banderas encarna a una figura clave que aparece para orientarlo. El filme se estrenó en Prime Video.
En esta etapa de su vida, el protagonista prefiere que todos lo llamen Tony y busca mostrarse como alguien superior a su entorno, aunque sus decisiones no siempre lo ayuden. Después de perder una beca que daba por asegurada, abandona su casa y viaja hasta Provincetown, una ciudad costera de Massachusetts. Allí consigue un empleo temporario en la cocina de un restaurante económico especializado en pescados y mariscos.
La mirada de Matt Johnson sobre las historias biográficas ya había quedado en evidencia con BlackBerry. En aquella producción, el director se alejaba de los relatos tradicionales para explorar las facetas menos agradables de los personajes y los ambientes que retrataba. En Tony retoma ese enfoque, pero lo combina con un humor inteligente y accesible, capaz de convivir con los momentos dramáticos. Su propuesta también recupera el estilo de algunas comedias de los años setenta, en una línea que recuerda al cine de Alexander Payne, realizador que dirigió a Sessa en Los que se quedan.
Esa estética de comedia adulta funciona tanto para representar el contexto de la época como para profundizar en las zonas más incómodas de la personalidad del joven Bourdain. La película no intenta convertir a sus protagonistas en figuras ejemplares: muestra a un grupo de personajes con actitudes cuestionables, que también despiertan empatía a partir de sus frustraciones y equivocaciones. Los golpes que les da la realidad se convierten así en algunos de los momentos más interesantes del relato.
El resultado combina entretenimiento sin demasiadas pretensiones con reflexiones sobre la vida y las decisiones personales. Tony no busca explicar de manera definitiva quién fue Anthony Bourdain ni reconstruir cada paso que lo llevó a convertirse en una figura reconocida. Su objetivo es otro: retratar a un joven obstinado que corre el riesgo de perder el rumbo si no logra cambiar a tiempo. Con una historia sencilla, cercana y fácil de reconocer, la película encuentra su mayor virtud en la humanidad de sus personajes.
Reparto de Tony
- Dominic Sessa como Anthony "Tony" Bourdain
- Antonio Banderas como 'Chef'/José Vatel, el dueño del restaurante que contrata a Tony
- Emilia Jones como Nancy, el interés amoroso de Tony.
- Dagmara Domiczyk como Gladys Sacksman Bourdain
- Rich Sommer como Pierre Bourdain
Trailer de Tony
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