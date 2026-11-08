La biopic protagonizada por Antonio Banderas que es uno de los más emotivos del año

La mirada de Matt Johnson sobre las historias biográficas ya había quedado en evidencia con BlackBerry. En aquella producción, el director se alejaba de los relatos tradicionales para explorar las facetas menos agradables de los personajes y los ambientes que retrataba. En Tony retoma ese enfoque, pero lo combina con un humor inteligente y accesible, capaz de convivir con los momentos dramáticos. Su propuesta también recupera el estilo de algunas comedias de los años setenta, en una línea que recuerda al cine de Alexander Payne, realizador que dirigió a Sessa en Los que se quedan.

Esa estética de comedia adulta funciona tanto para representar el contexto de la época como para profundizar en las zonas más incómodas de la personalidad del joven Bourdain. La película no intenta convertir a sus protagonistas en figuras ejemplares: muestra a un grupo de personajes con actitudes cuestionables, que también despiertan empatía a partir de sus frustraciones y equivocaciones. Los golpes que les da la realidad se convierten así en algunos de los momentos más interesantes del relato.

El resultado combina entretenimiento sin demasiadas pretensiones con reflexiones sobre la vida y las decisiones personales. Tony no busca explicar de manera definitiva quién fue Anthony Bourdain ni reconstruir cada paso que lo llevó a convertirse en una figura reconocida. Su objetivo es otro: retratar a un joven obstinado que corre el riesgo de perder el rumbo si no logra cambiar a tiempo. Con una historia sencilla, cercana y fácil de reconocer, la película encuentra su mayor virtud en la humanidad de sus personajes.

Reparto de Tony

Dominic Sessa como Anthony "Tony" Bourdain

Antonio Banderas como 'Chef'/José Vatel, el dueño del restaurante que contrata a Tony

Emilia Jones como Nancy, el interés amoroso de Tony.

Dagmara Domiczyk como Gladys Sacksman Bourdain

Rich Sommer como Pierre Bourdain

Trailer de Tony