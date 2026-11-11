Furor en Prime Video: el electrizante filme de acción que es uno de los más exitosas
La película protagonizada por Ana de Armas que sigue a una niña que se queda huérfana después de que su familia muere en una tragedia.
Prime Video tiene este una pelicula interpretada por Ana de Armas y Keanu Reeves, una cinta de acción que continúa la saga del fantástico mundo de John Wick.
Se trata de Ballerina, el segundo Spin Off del mundo de John Wick, después de la serie The Continental, donde se explicaba un poco más de la historia del hotel en el que Wick y otros asesinos a sueldo encuentran un refugio.
De qué trata Ballerina
Ballerina tiene lugar durante los acontecimientos de John Wick: Chapter 3-Parabellum. Sigue a Eve Macarro, una bailarina que ha sido entrenada en las tradiciones asesinas de los Ruska Roma, la misma organización criminal encargada del adiestramiento del personaje de Keanu Reeves.
Tiene la misión de averiguar quién está detrás del asesinato de su padre para buscar venganza. A lo largo de su viaje debe atenerse a las normas de la Alta Mesa y las del Hotel Continental, donde descubre que existen secretos ocultos sobre su pasado.
Reparto de Ballerina
- Ana de Armas
- Anjelica Huston
- Gabriel Byrne
- Lance Reddick
- Norman Reedus
- Ian McShane
- Keanu Reeves
Trailer de Ballerina
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