Destrozaron a Nati Jota y Homero Pettinato por criticar a Dua Lipa: "Voy al tercer mundo..."

Che que periodistas tienen en Olga? Nati jota y el boludo de petinato diciendo que Dua lipa cantó el cover forzadamente y porque somos tercermundistas, quien les avisa que lo hizo en TODA LA GIRA, cantó en alemán, francés, italiano, español informense pic.twitter.com/VUttrAAtw1 — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 10, 2025

"Me da que es una actitud medio 'voy al tercer mundo, les cantó algo de lo de ellos' me da esa sensación. 'A estos pobres les voy a cantar algo', reina pague una fortuna para verte", continuó Homero Pettinato y Nati Jota cerró: "Ella me cae bien. Pero tipo 'me voy a hacer la que los respeto y la que me metí en su cultura'. Pero para mí también hay algo forzado en cantar canciones de dónde estás yendo. Me ponía nerviosa que en De música ligera cantaba algo raro, como que te das cuenta que está leyendo medio fonéticamente y que pronunciaba algo raro. En De música ligera en vez de decir 'ligera' decía cualquier cosa. La leyó así como la encontró".