Detuvieron al exmánager de Callejero Fino tras una denuncia por amenazas
Carlos Mauricio “Mauri” Fernández, exmánager de Callejero Fino, fue detenido este viernes en un country de Escobar luego de que el cantante lo denunciara por presuntas amenazas coactivas.
La Policía Bonaerense realizó un allanamiento en una vivienda del barrio cerrado Maschwitz Club, donde encontró a Fernández, de 39 años. El operativo fue ordenado por el fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI de Benavídez, a partir de la denuncia presentada por el propio Callejero Fino.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un Volkswagen Bora negro y un teléfono celular que serán incorporados a la investigación. Fernández quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa, caratulada como “amenazas coactivas”.
La denuncia de Callejero Fino contra su exmánager
La detención de Fernández tiene especial relevancia porque se produce pocos días después de la declaración de Callejero Fino ante la Justicia por la causa en la que permanece detenido.
Según trascendió, el cantante, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, señaló a su exmánager por presuntas amenazas reiteradas. En ese contexto, habría explicado que el arma que llevaba consigo al momento de ser detenido estaba relacionada con la necesidad de protegerse frente a esas intimidaciones.
La Justicia deberá determinar ahora si las amenazas denunciadas por el artista existieron y cuál fue el vínculo entre esa situación y el arma que terminó provocando la detención del músico.
Por qué está detenido Callejero Fino
Callejero Fino fue detenido el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, en el partido de Tigre, cuando circulaba en una Volkswagen Amarok que no tenía patente. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron dentro del vehículo una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada.
El artista quedó detenido acusado de portación ilegal de arma de guerra, mientras que el familiar que lo acompañaba recuperó posteriormente la libertad. Desde entonces, Alvarenga permanece detenido mientras avanza la investigación. En su declaración ante la Fiscalía de Benavídez, el cantante sostuvo que había sido amenazado y vinculó esa situación con el motivo por el que llevaba el arma.
Ahora, la detención de su exmánager suma un nuevo capítulo al caso y abre una investigación específica sobre las presuntas amenazas denunciadas por el músico.
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