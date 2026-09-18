Detuvieron al exmánager de Callejero Fino tras una denuncia por amenazas

Por qué está detenido Callejero Fino

Callejero Fino fue detenido el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, en el partido de Tigre, cuando circulaba en una Volkswagen Amarok que no tenía patente. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron dentro del vehículo una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada.

El artista quedó detenido acusado de portación ilegal de arma de guerra, mientras que el familiar que lo acompañaba recuperó posteriormente la libertad. Desde entonces, Alvarenga permanece detenido mientras avanza la investigación. En su declaración ante la Fiscalía de Benavídez, el cantante sostuvo que había sido amenazado y vinculó esa situación con el motivo por el que llevaba el arma.

Ahora, la detención de su exmánager suma un nuevo capítulo al caso y abre una investigación específica sobre las presuntas amenazas denunciadas por el músico.