El abogado de Callejero Fino aseguró que el arma por el que lo detuvieron "no participó de ningún ilícito"

Una vez bajo arresto el intérprete aseguró que había sido amenazado pero su abogado actual no se hizo cargo de esas versiones.

"No puedo develar lo que se contó hoy porque va a haber situaciones en la semana que viene que van a incomodar o van a investigar quizás a otras personas que si yo adelanto el criterio de esas personas seguramente van a tomar alguna determinación de no estar en el lugar que tienen que estar", señaló el letrado sobre el contenido de la declaración de Callejero Fino.

Además, Storto anticipó que la defensa usará estos 15 días de gracia para presentar "cinco o seis declaraciones testimoniales para clarificar lo que dijo hoy" su defendido.

Callejero Fino no dijo cómo recibió el arma, pero su abogado confirmó que no tiene permiso para portar una. Además, se refirió a los antecedentes penales del intérprete como "un atenuante porque no le debe nada a la Justicia".

"Ojalá todas las personas que están detenidas se conviertan en un Callejero Fino", aseguró el abogado, quien confirmó que la camioneta Volkswagen Amarok le pertenece a su defendido, aunque no tenga patente.

Storto aclaró que el hecho de que el arma esté "con numeración limada no agrava en absoluto la calificación legal".

"Para mí es una tenencia", señaló sobre el cargo que debería enfrentar su defendido.

En vez, las pericias judiciales confirmaron que el arma secuestrada en Villa La Ñata estaba apta para el disparo y el delito que se le imputa a Callejero Fino contempla una pena mínima de 3 años y medio de prisión efectiva y un máximo de 8 años, lo que lo convierte en no excarcelable.