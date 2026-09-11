Declaró Callejero Fino con una nueva estrategia para salir de la cárcel

Ese fue el eje de la nueva declaración de Callejero Fino ante los fiscales de Benavídez, según había anticipado su abogado, quien fue designado luego de que el anterior renunciara por diferencias en la estrategia de la defensa.

“Él está bien y entero, además de confiado y expectante. Estamos confiados de que pronto va a recuperar la libertad. Va a contar que está siendo amenazado; lo hará con pruebas, testimonios. Cuando se meten con tu hijo uno no repara en el límite, sin pensar en otra cosa que no sea la familia”, expresó Storto antes de ingresar a la Fiscalía.