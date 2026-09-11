Declaró Callejero Fino con una nueva estrategia para salir de la cárcel
Con nuevo abogado, el artista presentó ante los fiscales nuevos argumentos para explicar por qué llevaba consigo un arma de guerra con la numeración limada.
Simón Natanael Alvarenga, conocido por el seudónimo de Callejero Fino, declaró este durante casi tres horas en la Fiscalía de Benavídez, en el partido de Tigre, ubicada al lado de la Comisaría 4°, donde se encuentra alojado con prisión preventiva.
Como se sabe, el artista fue detenido luego de que, durante un control policial, se hallara en la camioneta VW Amarok sin patente que conducía una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, por lo que enfrenta cargos por portación ilegal de arma de guerra, agravada por la supresión de la numeración registral.
Las pericias posteriores confirmaron que el arma secuestrada en Villa La Ñata estaba apta para el disparo y el delito que se le imputa contempla una pena mínima de 3 años y medio de prisión efectiva y un máximo de 8 años, lo que lo convierte en no excarcelable.
Callejero Fino y una nueva estrategia para recuperar la libertad
De manera que la jueza de garantías Mariana Shönberger rechazó los pedidos de excarcelación de la defensa al considerar que existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta además que el referente de RKT tiene una condena previa de 6 años por robo a mano armada, la cual cumplió en parte bajo arresto domiciliario.
Ahora, el cantante volvió a concurrir a tribunales para ampliar su declaración tras la reformulación de la causa y su nueva defensa, encabezada por el letrado Diego Storto, argumenta que portaba el arma debido a amenazas de muerte que habrían recibido él y su hijo.
Ese fue el eje de la nueva declaración de Callejero Fino ante los fiscales de Benavídez, según había anticipado su abogado, quien fue designado luego de que el anterior renunciara por diferencias en la estrategia de la defensa.
“Él está bien y entero, además de confiado y expectante. Estamos confiados de que pronto va a recuperar la libertad. Va a contar que está siendo amenazado; lo hará con pruebas, testimonios. Cuando se meten con tu hijo uno no repara en el límite, sin pensar en otra cosa que no sea la familia”, expresó Storto antes de ingresar a la Fiscalía.
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