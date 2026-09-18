Rating de Gran Hermano Generación Dorada: cuánto midió la gala de premios en Telefe

Telefe Noticias: 8,4 puntos.

Gran Hermano Generación Dorada: 8,3 puntos.

Historias de corazón: Avenida Brasil: 7,9 puntos.

Popstars: 7,3 puntos.

Bahar: 6,4 puntos.

De esta manera, la gala final quedó a solo una décima del primer lugar y superó a tres de las principales propuestas de la programación de Telefe. El cierre también estuvo atravesado por uno de los momentos centrales de esta edición especial: Sol Abraham levantó el trofeo después de imponerse en la definición ante Yisela "Yipio" Pintos.

¿Cómo fue el cierre de Gran Hermano: Generación Dorada?

La última emisión combinó la entrega de premios con la celebración por la consagración de Sol Abraham. La participante se impuso en la votación final frente a Yisela "Yipio" Pintos y recibió el trofeo que la reconoció como ganadora de esta edición de Gran Hermano Generación Dorada.

La gala también reunió a los protagonistas que participaron del reality para distinguir distintos momentos y situaciones que marcaron la temporada. El programa tuvo así un formato diferente al de una gala tradicional, con reconocimientos vinculados a escenas que tuvieron repercusión entre los espectadores y dentro de la propia convivencia.

¿Cómo quedó el rating de los canales?

Telefe también consiguió liderar el promedio general de la jornada entre las principales señales de aire. El canal registró 6,7 puntos, mientras que El Trece quedó segundo con 4,6. La diferencia entre Telefe y El Trece fue de 2,1 puntos en el promedio general. Los promedios del jueves 17 de septiembre fueron:

Telefe 6,7 El Trece 4,6 América TV 2,4 El Nueve 2,0 TV Pública 0,3

Los programas más vistos de El Trece

En el principal competidor de Telefe, el liderazgo quedó para Es mi sueño, con 6,5 puntos. Lo siguieron Telenoche, con 5,3; Otro día perdido, con 5,1; Ahora caigo, con 4,9; y El Zorro, con 4,8. En América TV, el programa más visto fue LAM, con 3,3 puntos, seguido por Primicias Ya, con 2,9, y América noticias e Intrusos, con 2,7.

En El Nueve, Bendita encabezó las mediciones con 3,2 puntos. Más atrás quedaron Qué mañana!, con 2,6, y Telenueve al mediodía, con 2,4. Por su parte, la TV Pública tuvo como emisión más vista a Mediodía bien arriba II, con 0,6 puntos.