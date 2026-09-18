Rating de Gran Hermano Generación Dorada: cuánto midió la gala de premios en Telefe
El reality cerró su edición especial con la entrega de premios y la celebración de Sol Abraham, pero quedó apenas por debajo de Telefe Noticias en el ranking del canal.
La televisión argentina tuvo una noche especial el jueves 17 de septiembre con la emisión del último programa de Gran Hermano: Generación Dorada. La gala estuvo marcada por la entrega de los premios definidos a partir de las votaciones de los participantes y por la celebración de Solange Abraham, quien recibió el trofeo luego de consagrarse campeona del reality.
Sin embargo, pese a la expectativa generada por el cierre del programa, la emisión no consiguió convertirse en lo más visto de Telefe durante la jornada. De acuerdo con los números de rating difundidos para ese día, Gran Hermano Generación Dorada alcanzó 8,3 puntos y quedó en el segundo lugar entre los programas más vistos del canal.
El primer puesto fue para Telefe Noticias, que registró 8,4 puntos. La diferencia fue mínima: apenas una décima separó al reality del informativo central de la señal.
El ranking de los programas más vistos de Telefe
El cierre de Gran Hermano Generación Dorada consiguió ubicarse por encima de otros contenidos importantes de Telefe. El ranking de la jornada quedó encabezado por Telefe Noticias, seguido por el reality.
Los cinco programas más vistos del canal fueron:
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Telefe Noticias: 8,4 puntos.
Gran Hermano Generación Dorada: 8,3 puntos.
Historias de corazón: Avenida Brasil: 7,9 puntos.
Popstars: 7,3 puntos.
Bahar: 6,4 puntos.
De esta manera, la gala final quedó a solo una décima del primer lugar y superó a tres de las principales propuestas de la programación de Telefe. El cierre también estuvo atravesado por uno de los momentos centrales de esta edición especial: Sol Abraham levantó el trofeo después de imponerse en la definición ante Yisela "Yipio" Pintos.
¿Cómo fue el cierre de Gran Hermano: Generación Dorada?
La última emisión combinó la entrega de premios con la celebración por la consagración de Sol Abraham. La participante se impuso en la votación final frente a Yisela "Yipio" Pintos y recibió el trofeo que la reconoció como ganadora de esta edición de Gran Hermano Generación Dorada.
La gala también reunió a los protagonistas que participaron del reality para distinguir distintos momentos y situaciones que marcaron la temporada. El programa tuvo así un formato diferente al de una gala tradicional, con reconocimientos vinculados a escenas que tuvieron repercusión entre los espectadores y dentro de la propia convivencia.
¿Cómo quedó el rating de los canales?
Telefe también consiguió liderar el promedio general de la jornada entre las principales señales de aire. El canal registró 6,7 puntos, mientras que El Trece quedó segundo con 4,6. La diferencia entre Telefe y El Trece fue de 2,1 puntos en el promedio general. Los promedios del jueves 17 de septiembre fueron:
- Telefe 6,7
- El Trece 4,6
- América TV 2,4
- El Nueve 2,0
- TV Pública 0,3
Los programas más vistos de El Trece
En el principal competidor de Telefe, el liderazgo quedó para Es mi sueño, con 6,5 puntos. Lo siguieron Telenoche, con 5,3; Otro día perdido, con 5,1; Ahora caigo, con 4,9; y El Zorro, con 4,8. En América TV, el programa más visto fue LAM, con 3,3 puntos, seguido por Primicias Ya, con 2,9, y América noticias e Intrusos, con 2,7.
En El Nueve, Bendita encabezó las mediciones con 3,2 puntos. Más atrás quedaron Qué mañana!, con 2,6, y Telenueve al mediodía, con 2,4. Por su parte, la TV Pública tuvo como emisión más vista a Mediodía bien arriba II, con 0,6 puntos.
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