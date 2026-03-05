Detuvieron a Britney Spears por manejar bajo los efectos del alcohol en California
La cantante fue arrestada en el condado de Ventura durante la noche del miércoles. Tras pasar algunas horas detenida, fue liberada y deberá presentarse ante la Justicia.
La cantante estadounidense Britney Spears volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras ser arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol en el estado de California. El episodio ocurrió durante la noche del miércoles en el condado de Ventura County, según consta en los registros oficiales de la cárcel local.
De acuerdo con la información difundida por el portal TMZ, la artista de 44 años fue detenida por la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 21:30 de la noche, hora local. Luego de ser trasladada a una dependencia policial, su ingreso formal al registro de detenidos se realizó durante la madrugada del jueves, aproximadamente a las 3 de la mañana.
Según el informe de arresto, Spears fue liberada poco después mediante un procedimiento conocido como “citación y liberación”, que implica que la persona queda en libertad sin necesidad de pagar una fianza inmediata, pero debe presentarse posteriormente ante la Justicia para responder por el hecho.
En este caso, la intérprete deberá comparecer ante el tribunal el próximo 4 de mayo, fecha en la que se evaluarán los detalles del episodio y las posibles consecuencias legales derivadas de la infracción.
En paralelo, la cantante también protagonizó varias polémicas en redes sociales. Sus publicaciones y videos en plataformas digitales generaron debate entre seguidores y medios, que a menudo analizan cada uno de sus movimientos en el ámbito público. Tras su liberación en Ventura, tomó una decisión que llamó la atención de sus seguidores: eliminó su cuenta de Instagram, una red social que utilizaba con frecuencia para compartir momentos personales y reflexiones con su público.
El arresto se produce además en un momento particular dentro de su carrera profesional. Hace pocas semanas se conoció que la artista vendió su catálogo musical y otros derechos vinculados a su obra por una suma millonaria que, según estimaciones de la industria, podría rondar los 200 millones de dólares.
Aunque todavía no se conocen más detalles sobre el episodio que derivó en su detención, lo cierto es que la situación volvió a colocar a Spears en el centro de la conversación pública, combinando cuestiones legales, mediáticas y personales que siguen marcando su vida fuera de los escenarios.
