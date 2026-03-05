"Hoppers: operación castor": lo nuevo de Pixar explora la empatía y la perseverancia con una historia animal
Definir a Pixar como el mejor estudio para historias infantiles ya no queda exagerado porque con "Hoppers: operación castor", elevaron su nivel después de años.
Hermosa, emocionante y divertida son, quizás, los adjetivos más fáciles para definir "Hoppers: operación castor", la nueva película de Pixar que redefine a la industria en el género infantil. Durante décadas este rubro descansó sobre un cliché que, en cierto punto, se volvió insoportable. Sin embargo, ahora y de la mano de una fantasía sencilla, el mensaje de perseverancia elevó la vara de una historia que, a simple vista, parece una más del montón, pero tiene ese poder de entretener, emocionar y divertir al mismo tiempo.
La premisa es sencilla: cambiar de lugar para entender al otro, así como Disney nos acostumbró con historias como "Freaky Friday", "All of me", "18 Again" y muchas otras más. Y, si bien con "Hoppers: operación castor", Pixar tomó esa tradición, supo cómo hacer para empujarla hacia un territorio inesperado. Es que, más allá de cambiar el cerebro humano por uno robótico, el entender el mundo animal desde adentro parecía un desafío difícil de llevar adelante, pero Daniel Chong lo hizo y de una manera que enternece a grandes y chicos.
"Hoppers: operación castor" es de esas historias que te enseñan, que te desarman, pero que al mismo tiempo te entretienen. La historia sigue a Mabel, una estudiante universitaria que tiene una obsesión con la naturaleza, la cual, para ella, es la única conexión que tiene con su abuela. Por eso, cuando descubre un laboratorio secreto en su universidad, el cual está desarrollando una tecnología capaz de transferir la conciencia humana a cuerpos animales artificiales, no duda en probarla para infiltrarse en el ambiente natural como un castor mecánico.
Con el fin de impedir que los humanos arrasen con un bosque que considera sagrado, Mabel busca la ayuda de sus nuevos amigos animales entrando así en una conexión sentimental con cada uno de ellos. Y es ahí donde está la diferencia de "Hoppers: operación castor".
Detrás de esta historia no está solamente la fantasía de ser otro, sino que hay varios puntos que mueven a la protagonista: comprender la lógica animal, la humana y, al mismo tiempo, un mensaje claro para grandes y chicos: persevera y triunfarás. Eso sí, si hay algo que siempre movió a Mabel es la empatía por los más desprotegidos que, en este caso, son los mismos animales.
En medio de su impulsividad y su forma caótica de ser, Mabel es una estudiante brillante con la energía y la rabia - a veces exagerada - necesaria para conseguir su objetivo. Aunque, claro, siempre de la mano de un grupo bastante ridículo, pero bondadoso como lo son el Rey George y sus amigos como osos, aves e insectos que gozan de una ambición que marca el ritmo de villanos de la película. Además, a esto se le suma la codicia del alcalde humano y quien convierte la historia en una fábula política y económica al amenazar un hábitat natural por beneficio propio.
Por otro lado, lo cierto es que hay algo claro en "Hoppers: operación castor": Pixar no buscó hacer una comedia de los animales ni mucho menos convertirlos en caricaturas, sino todo lo contrario. Entró en un ámbito en el que busca entender la mentalidad animal junto a una protagonista torpe, pero hermosa. Esta historia escapa de lo común y se convierte en una producción que observa, estudia y entiende el comportamiento animal, pero desde una mente infantil, divertida y emocionante plagada de la inocencia de una chica que solamente quiere conservar algo que aprecia en medio de una disfunción política que busca arruinar el mundo animal por su simple comodidad. En sí, una historia llena de mensajes y diversión para ver en familia.
