"Hoppers: operación castor": lo nuevo de Pixar explora la empatía y la perseverancia con una historia animal

Detrás de esta historia no está solamente la fantasía de ser otro, sino que hay varios puntos que mueven a la protagonista: comprender la lógica animal, la humana y, al mismo tiempo, un mensaje claro para grandes y chicos: persevera y triunfarás. Eso sí, si hay algo que siempre movió a Mabel es la empatía por los más desprotegidos que, en este caso, son los mismos animales.

En medio de su impulsividad y su forma caótica de ser, Mabel es una estudiante brillante con la energía y la rabia - a veces exagerada - necesaria para conseguir su objetivo. Aunque, claro, siempre de la mano de un grupo bastante ridículo, pero bondadoso como lo son el Rey George y sus amigos como osos, aves e insectos que gozan de una ambición que marca el ritmo de villanos de la película. Además, a esto se le suma la codicia del alcalde humano y quien convierte la historia en una fábula política y económica al amenazar un hábitat natural por beneficio propio.

Por otro lado, lo cierto es que hay algo claro en "Hoppers: operación castor": Pixar no buscó hacer una comedia de los animales ni mucho menos convertirlos en caricaturas, sino todo lo contrario. Entró en un ámbito en el que busca entender la mentalidad animal junto a una protagonista torpe, pero hermosa. Esta historia escapa de lo común y se convierte en una producción que observa, estudia y entiende el comportamiento animal, pero desde una mente infantil, divertida y emocionante plagada de la inocencia de una chica que solamente quiere conservar algo que aprecia en medio de una disfunción política que busca arruinar el mundo animal por su simple comodidad. En sí, una historia llena de mensajes y diversión para ver en familia.