La foto de Zaira Nara en la ducha al borde de la censura

Como suele ocurrir con cada uno de sus posteos, la reacción de los usuarios fue inmediata. En pocas horas, la publicación superó los 60 mil “me gusta” y acumuló cientos de comentarios, con seguidores que destacaron tanto la producción de la imagen como la figura de la modelo.

En redes sociales, muchos usuarios también remarcaron el estilo natural que suele mostrar Zaira en sus publicaciones, donde combina imágenes de moda, momentos familiares y postales de sus viajes.

No es la primera vez que la modelo comparte contenido desde José Ignacio, un destino que se convirtió en uno de sus refugios habituales para desconectarse y disfrutar del verano. A través de su cuenta de Instagram suele mostrar distintos rincones del lugar, además de looks, paisajes y momentos de relax.