Oficial: de qué murió Alberto Olmedo
A más de tres décadas de su muerte, la investigación judicial reconstruyó qué ocurrió la madrugada del 5 de marzo de 1988 en Mar del Plata y determinó la causa del fallecimiento del capocómico Alberto Olmedo.
A más de tres décadas de la muerte del legendario capocómico Alberto Olmedo, el expediente judicial que investigó el hecho dejó establecida una conclusión clara sobre lo ocurrido aquella madrugada que conmocionó a la Argentina.
El actor falleció el 5 de marzo de 1988 en Mar del Plata, tras caer desde el balcón del piso 11 del edificio Maral 39, donde se alojaba durante la temporada teatral de verano. Tenía 54 años y era una de las figuras más populares del espectáculo nacional.
La causa fue investigada por la Justicia bajo la carátula inicial de “muerte dudosa”, una figura habitual cuando se busca esclarecer las circunstancias de un fallecimiento. Con el avance de la investigación, testimonios y peritajes permitieron reconstruir lo sucedido en el departamento donde el humorista pasó sus últimas horas.
Qué determinó la investigación judicial
De acuerdo con la reconstrucción basada en el expediente, Olmedo se subió a la baranda del balcón y perdió el equilibrio, lo que provocó su caída al vacío. La investigación concluyó que no hubo intervención de terceros.
Según el relato que quedó incorporado a la causa, el actor habría estado realizando una broma o juego riesgoso en el balcón antes del accidente. En ese momento se encontraba en el departamento junto a su pareja, Nancy Herrera, quien presenció la escena.
El hecho ocurrió alrededor de las 7:45 de la mañana y generó un fuerte impacto en el ambiente artístico y en el público, que seguía masivamente su trabajo en televisión y teatro.
El expediente que cerró la causa
Los peritajes y estudios realizados en el marco de la investigación permitieron a la Justicia descartar otras hipótesis que circularon durante años, entre ellas versiones sobre un posible suicidio o la participación de terceras personas.
Con esos elementos, el expediente concluyó que la muerte de Alberto Olmedo fue producto de un accidente tras caer desde el balcón del edificio donde se encontraba alojado en Mar del Plata.
El episodio marcó el final de una de las carreras más influyentes del humor argentino. Con personajes y programas que quedaron en la memoria popular, Olmedo se convirtió en una figura central de la televisión nacional y su muerte generó una conmoción que aún hoy sigue recordándose.
