Oficial: de qué murió Alberto Olmedo

El hecho ocurrió alrededor de las 7:45 de la mañana y generó un fuerte impacto en el ambiente artístico y en el público, que seguía masivamente su trabajo en televisión y teatro.

El expediente que cerró la causa

Los peritajes y estudios realizados en el marco de la investigación permitieron a la Justicia descartar otras hipótesis que circularon durante años, entre ellas versiones sobre un posible suicidio o la participación de terceras personas.

Con esos elementos, el expediente concluyó que la muerte de Alberto Olmedo fue producto de un accidente tras caer desde el balcón del edificio donde se encontraba alojado en Mar del Plata.

El episodio marcó el final de una de las carreras más influyentes del humor argentino. Con personajes y programas que quedaron en la memoria popular, Olmedo se convirtió en una figura central de la televisión nacional y su muerte generó una conmoción que aún hoy sigue recordándose.