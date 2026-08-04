Andy Kusnetzoff ya tiene a sus primeros invitados para el regreso de PH, Podemos Hablar

En esta oportunidad, el debut de la octava temporada contará con cinco invitados de perfiles muy diferentes pero populares. Los primeros en sentarse frente al conductor serán Martín Cirio, reconocido youtuber argentino y quien formará parte de Popstars como parte del equipo digital y de streaming; la periodista y conductora Yanina Latorre quien volvió a ser noticia tras las aventuras amorosas de su marido Diego Latorre a sus espaldas; la modelo Carolina “Pampita” Ardohain; la cantante La Joaqui, quien se encuentra en boca de la farándula luego de su ruptura tras dos años de noviazgo con Luck Ra y el conductor Diego Leuco.