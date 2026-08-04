Andy Kusnetzoff ya tiene a sus primeros invitados para el regreso de PH, Podemos Hablar
La vuelta del ciclo estará acompañada por invitados de primer nivel y entrevistas que prometen dar qué hablar.
La espera terminó para los seguidores de PH, Podemos Hablar. Este sábado 8 de agosto, finalmente, desde las 21:30, Andy Kusnetzoff volverá a la pantalla de Telefe para dar inicio a una nueva temporada del ciclo de entrevistas que reúne a distintas figuras para conversar sobre sus experiencias de vida, recuerdos y actualidad.
En esta oportunidad, el debut de la octava temporada contará con cinco invitados de perfiles muy diferentes pero populares. Los primeros en sentarse frente al conductor serán Martín Cirio, reconocido youtuber argentino y quien formará parte de Popstars como parte del equipo digital y de streaming; la periodista y conductora Yanina Latorre quien volvió a ser noticia tras las aventuras amorosas de su marido Diego Latorre a sus espaldas; la modelo Carolina “Pampita” Ardohain; la cantante La Joaqui, quien se encuentra en boca de la farándula luego de su ruptura tras dos años de noviazgo con Luck Ra y el conductor Diego Leuco.
Con este regreso, el programa retomará su formato habitual, en el que los participantes comparten anécdotas personales, atraviesan distintas consignas y profundizan en algunos de los momentos más importantes de sus vidas.
Meses antes de que se confirmara la vuelta del ciclo, Andy Kusnetzoff ya había dejado abierta la posibilidad de regresar a Telefe. En abril, durante una entrevista con SQP (América TV), habló sobre el futuro del programa y se mostró optimista: "Siempre hay posibilidad de que vuelva con PH, está bueno. La competencia con Mirtha siempre fue bárbara".
Luego, el conductor destacó el balance positivo que había dejado el ciclo en su última etapa al aire. "Cuando te va bien... volvés. PH creo que se fue bien de Telefe, así que siempre se puede", cerró Andy Kusnetzoff en diálogo con SQP (América TV) sobre PH, Podemos Hablar y su posible regreso, que finalmente se concretará este fin de semana.
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