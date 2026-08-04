Tuli Acosta rompió el silencio sobre su relación con Luck Ra: "Facu es uno de mis..."

Luego se refirió al vínculo que mantiene con La Joaqui y destacó el respeto y la admiración que siente por ella, además de manifestar su preocupación por el impacto que los rumores podrían tener en este difícil momento. “Joaqui es una mujer a la que admiro muchísimo y siempre va a tener todo mi respeto. Es un momento muy difícil para ella y no quiero que se la siga lastimando con versiones falsas”.