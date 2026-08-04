Tuli Acosta rompió el silencio sobre su relación con Luck Ra: "Facu es uno de mis..."
La cantante publicó un fuerte descargo sobre su vínculo con Luck Ra y pidió respeto por el difícil momento que atraviesa La Joaqui.
Tuli Acosta decidió romper el silencio luego de que su nombre comenzara a circular en medio de distintas versiones sobre la separación de La Joaqui y Luck Ra. A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió un extenso descargo en el que negó cualquier vínculo sentimental con el cantante y pidió que dejen de difundir información falsa.
En el inicio de su mensaje explicó que hasta el momento no había salido a hablar porque consideraba que no era necesario y confiaba en la palabra de ambos. Sin embargo, aseguró que decidió expresarse al ver que su nombre seguía siendo utilizado para alimentar una historia que, según afirmó, nunca existió.
“Luck Ra es uno de mis mejores amigos hace muchos años. Entre nosotros nunca pasó absolutamente nada ni nunca va a pasar. Es una relación de amistad y siempre fue así”, escribió.
Luego se refirió al vínculo que mantiene con La Joaqui y destacó el respeto y la admiración que siente por ella, además de manifestar su preocupación por el impacto que los rumores podrían tener en este difícil momento. “Joaqui es una mujer a la que admiro muchísimo y siempre va a tener todo mi respeto. Es un momento muy difícil para ella y no quiero que se la siga lastimando con versiones falsas”.
Más adelante insistió en que no existe ningún conflicto oculto entre ellas y desmintió las especulaciones que circularon en los últimos días. “Nosotras sabemos cómo son las cosas, no existe ninguna historia detrás de todo esto, que no sea la de ellos”.
Finalmente, explicó que decidió publicar el descargo únicamente para ponerle fin a las versiones que la involucran y pidió respeto por quienes están atravesando esta situación. “Aclaro esto únicamente para frenar las mentiras y pedir que dejen a las personas correctas transitar su duelo y a mí mantenerme al margen de todo esto. Lo único que consiguen es hacer todavía más doloroso un momento que ya de por sí es difícil”, concluyó.
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