Diego Céspedes, el director de "La misteriosa mirada del Flamenco" reveló detalles exclusivos de la historia

Embed - Tráiler Oficial "La Misteriosa Mirada del Flamenco". Estreno 12 de marzo. Solo en cines

La entrevista completa con Diego Céspedes

El equilibrio entre la aspereza del desierto y la poesía visual

Pregunta: ¿Cómo hiciste para combinar desde el guion —que me parece excelente— el trabajar temas ríspidos y áridos, pero sin perder esta poesía y esta belleza que caracteriza un poco a tu lenguaje cinematográfico?

Diego Céspedes: "Creo que, siendo honesto, releyendo y que lo que releo me haga sentido o me siga emocionando o siga encontrando algo que me saque sonrisas o me cause pena, es algo súper intuitivo, creo. No tiene una respuesta tan estructurada, es bastante intuitivo en todos los procesos, desde la escritura del guion, desde conocer al elenco, como ellos también reescriben el guion, desde el montaje, todo voy haciéndolo de una manera muy intuitiva y con unas bases firmes, pero que también están dispuestas a moverse. Creo que eso, soy muy desde la panza, diría."

La mirada desprejuiciada de la infancia

Pregunta: Al hablar de esta película y tener esta perspectiva de la mirada de un niño, ¿qué es lo que te permite contar Lidia que a lo mejor no habrías podido contar desde la perspectiva de un personaje adulto?

Diego Céspedes: "Sí, es que creo que todos nos vamos formando como pensamos cuando nos vamos exponiendo al mundo adulto, a la oscuridad del mundo adulto, a los prejuicios, a la parte buena y a la parte mala. Es imposible generar una estructura en una cabeza cuando ya vamos creciendo. Pero los niños es todo lo contrario, o sea, vienen de una inocencia puramente humana y eso hace que, por ejemplo, una niña no se tenga que preguntar qué tienen los personajes que más quieren entre sus piernas, sino que simplemente reconoce amor, reconoce ternura o todo lo contrario, reconoce la violencia. Entonces eso nos lleva a que la emoción que mueva la película sea mucho más primaria y hable desde sentimiento desprejuiciado de una manera más directa."

diego céspedes

El alcance global del cine latinoamericano y el refugio de las plataformas

Pregunta: Respecto al premio tan importante en Cannes en Un Certain Regard y ahora la llegada y distribución a través de MUBI, que te permite un alcance global con una audiencia masiva, ¿cómo vivís que una película tan arraigada en tu país se vea en todo el mundo? ¿Nuestra conexión con otras culturas?

Diego Céspedes: "Ha sido muy genial esta conexión porque creo que es una película profundamente chilena, profundamente latinoamericana pero que habla de temas globales. Creo que todos estamos cansados de este capitalismo salvaje, de este individualismo sin sentido y creo que cuando se retoman los temas de comunidad, de mirarse, cosas tan básicas como mirarnos a los ojos de nuevo, ir al alma del ser humano, volver a creer que tenemos alma, me parece global. Todos queremos un espacio en el mundo, desde Rusia hasta Chile todos queremos encontrar un espacio en el mundo".

"Todos estamos tremendamente cansados de los gobiernos inoperantes que tenemos y que están siendo reelectos y electos por todo el mundo. Todos estamos cansados de tener miedo de que nos manipulen, entonces volver a creer en la comunidad, en el ser humano hace que la película sea global y lo he vivido así en todas las partes que se han mostrado".

"Y ahora en esta segunda vuelta que va a tener a las plataformas va a ser una que llegue a los países donde estuvo más limitado; en Argentina, por ejemplo, los gobiernos que tienen ahora, los recortes de cultura y la represión a la cultura terrible que están teniendo, va a ser la manera de llegar. Me hubiese gustado que hubiesen sido las dos (salas y streaming), pero ahora permite llegar a los rincones y eso es lindo, volver al discurso más potente".

La cinta, que ya se encuentra disponible en MUBI desde el pasado 12 de junio es una mirada poética del amor y la resiliencia que también refleja la marginación y la violencia que enfrentan las comunidades Queer en la actualidad.